快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

聽新聞
0:00 / 0:00

是智商稅？Sony REON POCKET穿戴調溫裝置一開秒降溫 調節體溫原理是這個

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
擁有獨立冷暖溫控模組的REON POCKET PRO即日起於全台上市，建議售價6,990元。記者黃筱晴／攝影
擁有獨立冷暖溫控模組的REON POCKET PRO即日起於全台上市，建議售價6,990元。記者黃筱晴／攝影

迎接一走出戶外就簡直要原地融化的炎熱夏季，除了吃冰、拿手持電風扇，現在還有新的選擇！Sony首度在台發表穿戴式智能冷暖調溫裝置REON POCKET系列，提供夏日降溫與冬季保暖雙重功能，並直接為台灣用戶帶來高階款REON POCKET PRO與在日本已推出到第5代的REON POCKET 5共2款新機型。組合皆內含REON POCKET TAG，可透過藍牙連結專屬App，根據使用者身體與環境的溫濕度，自動調節冷熱模式，幫助帶來更舒適的體感溫度。

REON POCKET PRO為全系列首款搭載雙獨立冷暖溫控模組的機型，接觸面積較前代擴大2倍，冷卻性能大幅提升。內建全新高氣流散熱風扇，散熱更有效且噪音降低約50%，提供靜音舒適的使用感受。主機新增多個感測器搭配獨家演算法，可更精準偵測穿戴狀態，自動開啟或暫停冷熱功能。另新增可切換冷熱模式的實體按鍵，具備防汗防塵設計，並搭載升級電池，在冷卻第1級模式下續航最高達34小時。

REON POCKET 5則延續系列一貫輕巧設計與智慧溫控功能，相較前一代可實現約1.5倍的散熱效率與1.8倍的使用時間，滿足日常降溫或保暖需求，同時也大幅降低了約80%裝置運轉噪音。

配件方面，隨附2款不同長度的排氣口護蓋，可依照服裝領子高低來選擇使用，專用頸帶以線框、彈性機械管與矽橡膠三層結構打造，可調整貼合頸部曲線，提升配戴舒適度與穩定性。

實際使用，REON POCKET PRO冷卻與加熱速度都快速有感，現在這時候當然是使用冷卻功能，一啟動立刻涼意襲來，且使用時幾乎聽不到運轉風扇的聲音。啟用SMART模式，也不太需要自行切換級數，裝置會自行感應周遭溫濕度來調整。實體調整按鍵方便戶外活動時手動切換，但如果是手機不離身的用戶，直接透過App調整也很方便。

REON POCKET系列之所以設計為放置在背部頸部中央的位置，是因為人體的頸後與上背部區域是大血管通過的地方，當這裡降溫，可有效幫助整體核心體溫降低，反過來當這區加熱，也能使熱量快速傳導全身，且裝置放在此位置也不太會覺得突兀或是影響動作。感受上，有點類似冬天圍圍巾，脖子暖就全身暖的概念，現在這個季節使用，背部一涼，體感也立刻舒適許多。

REON POCKET 5與REON POCKET PRO即日起於全台上市，建議售價分別為4,490元與6,990元，另售專屬保護套，建議售價700元。

可透過App調整喜愛的涼感程度。記者黃筱晴／攝影
可透過App調整喜愛的涼感程度。記者黃筱晴／攝影
2款排氣口護蓋可根據穿著選擇適合的款式，幫助配戴時氣流流通並完美隱藏在服裝搭配中。記者黃筱晴／攝影
2款排氣口護蓋可根據穿著選擇適合的款式，幫助配戴時氣流流通並完美隱藏在服裝搭配中。記者黃筱晴／攝影
Sony正式在台發表穿戴式智能冷暖調溫裝置套組REON POCKET系列，包含第5代機能型REON POCKET 5（左），及高階款REON POCKET PRO（右）。圖／Sony提供
Sony正式在台發表穿戴式智能冷暖調溫裝置套組REON POCKET系列，包含第5代機能型REON POCKET 5（左），及高階款REON POCKET PRO（右）。圖／Sony提供
REON POCKET PRO具有實體按鍵，不方便操作手機時也能直接透過按鍵調整模式。記者黃筱晴／攝影
REON POCKET PRO具有實體按鍵，不方便操作手機時也能直接透過按鍵調整模式。記者黃筱晴／攝影
搭配REON POCKET TAG，可幫助偵測使用者周遭環境，更準確地自動切換冷卻或加熱模式。記者黃筱晴／攝影
搭配REON POCKET TAG，可幫助偵測使用者周遭環境，更準確地自動切換冷卻或加熱模式。記者黃筱晴／攝影
隨附2款排氣口護蓋，使用者可根據穿著選擇適合的款式安裝使用。記者黃筱晴／攝影
隨附2款排氣口護蓋，使用者可根據穿著選擇適合的款式安裝使用。記者黃筱晴／攝影
REON POCKET PRO組合內含REON POCKET TAG、2款排氣口護蓋，以及充電線材。記者黃筱晴／攝影
REON POCKET PRO組合內含REON POCKET TAG、2款排氣口護蓋，以及充電線材。記者黃筱晴／攝影
專用頸帶以三層結構設計，以利使用者依頸部尺寸調整及穩定配戴。記者黃筱晴／攝影
專用頸帶以三層結構設計，以利使用者依頸部尺寸調整及穩定配戴。記者黃筱晴／攝影
REON POCKET PRO為全系列中首次安裝雙獨立冷暖溫控模組的高階款機型，新增多個感測器並搭配獨家演算法，帶來更優異的冷卻性能和使用體驗。記者黃筱晴／攝影
REON POCKET PRO為全系列中首次安裝雙獨立冷暖溫控模組的高階款機型，新增多個感測器並搭配獨家演算法，帶來更優異的冷卻性能和使用體驗。記者黃筱晴／攝影

售價 保暖

延伸閱讀

南竿中正國中小改建噪音粉塵隱憂 校方：先建後拆

桃園2路段改裝車噪音擾民 市府祭聲音照相「陳情降35%」

被噪音嚇到「落跑」！3歲黑柴衝進超商納涼 見警竟帶路找主人

皮膚暗藏疾病前兆？身體出現「3異狀」恐為糖尿病警訊

相關新聞

是智商稅？Sony REON POCKET穿戴調溫裝置一開秒降溫 調節體溫原理是這個

迎接一走出戶外就簡直要原地融化的炎熱夏季，除了吃冰、拿手持電風扇，現在還有新的選擇！Sony首度在台發表穿戴式智能冷暖調...

「bb.q×絕區零」聯名套餐送週邊 藝奇季節料理新上桌

王品集團旗下日料品牌「藝奇 日本料理」以日本「旬」的精神，自即日起至10月13日推出「極鮮鮪魚大盛」、「時旬鮪魚釜飯」等...

Sony WH-1000XM6降噪耳機搭火車實測 新功能令人驚喜

受到廣大通勤族、商務族群喜愛的Sony 1000X無線降噪耳罩式耳機系列，全新第6代WH-1000XM6正式登台，搭載全...

最潮大咖綠洲、SKZ 示範Burberry Festival音樂祭穿搭

Burberry攜手英國搖滾樂團綠洲合唱團主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）、韓國男團Stray Kids成...

超市量販搶攻夏日冰品商機 話題新品滿額現折、買1送1

炎夏將至，冰品戰火全面開打！全聯、家樂福與愛買量販紛紛推出限時優惠與獨家口味，滿足冰控味蕾。即日起多款人氣冰品祭出買1送...

Chaumet把迷你盛夏虹彩戴上身！七彩漸層吊墜超可愛

Chaumet推出全新Jeux de Liens項鍊，以多種彩色寶石將彩虹的全部色彩匯聚於方寸之間，結合象徵人與人之間的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。