是智商稅？Sony REON POCKET穿戴調溫裝置一開秒降溫 調節體溫原理是這個

迎接一走出戶外就簡直要原地融化的炎熱夏季，除了吃冰、拿手持電風扇，現在還有新的選擇！Sony首度在台發表穿戴式智能冷暖調溫裝置REON POCKET系列，提供夏日降溫與冬季保暖雙重功能，並直接為台灣用戶帶來高階款REON POCKET PRO與在日本已推出到第5代的REON POCKET 5共2款新機型。組合皆內含REON POCKET TAG，可透過藍牙連結專屬App，根據使用者身體與環境的溫濕度，自動調節冷熱模式，幫助帶來更舒適的體感溫度。

REON POCKET PRO為全系列首款搭載雙獨立冷暖溫控模組的機型，接觸面積較前代擴大2倍，冷卻性能大幅提升。內建全新高氣流散熱風扇，散熱更有效且噪音降低約50%，提供靜音舒適的使用感受。主機新增多個感測器搭配獨家演算法，可更精準偵測穿戴狀態，自動開啟或暫停冷熱功能。另新增可切換冷熱模式的實體按鍵，具備防汗防塵設計，並搭載升級電池，在冷卻第1級模式下續航最高達34小時。

REON POCKET 5則延續系列一貫輕巧設計與智慧溫控功能，相較前一代可實現約1.5倍的散熱效率與1.8倍的使用時間，滿足日常降溫或保暖需求，同時也大幅降低了約80%裝置運轉噪音。

配件方面，隨附2款不同長度的排氣口護蓋，可依照服裝領子高低來選擇使用，專用頸帶以線框、彈性機械管與矽橡膠三層結構打造，可調整貼合頸部曲線，提升配戴舒適度與穩定性。

實際使用，REON POCKET PRO冷卻與加熱速度都快速有感，現在這時候當然是使用冷卻功能，一啟動立刻涼意襲來，且使用時幾乎聽不到運轉風扇的聲音。啟用SMART模式，也不太需要自行切換級數，裝置會自行感應周遭溫濕度來調整。實體調整按鍵方便戶外活動時手動切換，但如果是手機不離身的用戶，直接透過App調整也很方便。

REON POCKET系列之所以設計為放置在背部頸部中央的位置，是因為人體的頸後與上背部區域是大血管通過的地方，當這裡降溫，可有效幫助整體核心體溫降低，反過來當這區加熱，也能使熱量快速傳導全身，且裝置放在此位置也不太會覺得突兀或是影響動作。感受上，有點類似冬天圍圍巾，脖子暖就全身暖的概念，現在這個季節使用，背部一涼，體感也立刻舒適許多。