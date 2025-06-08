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「bb.q×絕區零」聯名套餐送週邊 藝奇季節料理新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「藝奇」以日本「旬」的精神，推出「極鮮鮪魚大盛」、「時旬鮪魚釜飯」等一系列季節料理。圖／王品提供
「藝奇」以日本「旬」的精神，推出「極鮮鮪魚大盛」、「時旬鮪魚釜飯」等一系列季節料理。圖／王品提供

王品集團旗下日料品牌「藝奇 日本料理」以日本「旬」的精神，自即日起至10月13日推出「極鮮鮪魚大盛」、「時旬鮪魚釜飯」等一系列季節料理與甜點，活動期間消費指定餐點，還可享「極鮮鮪魚大盛」升級優惠；穿著指定服飾顏色，再招待「旨味磯煮鮑魚」。至於「bb.q CHICKEN」則是攜手手遊《絕區零》展開聯名，推出聯名套餐與虛寶卡，還有一系列週邊與主題店。

藝奇今夏選用南方鮪和現流鮪魚，推出「極鮮鮪魚大盛」，內含有南鮪赤身、南鮪皮油、現流鮪魚與鮪魚細切握卷等4種品項，單點原價499元，10月13日前凡選購980元（含）以上套餐，可享升級優惠價199元。除此之外，藝奇本次也推出有「時旬鮪魚釜飯」、「季節刺身盛宴」，以及新款開胃菜「鮮蝦豆腐細麵」和甜點「芒果豆腐冰淇淋」。

針對喜愛抹茶的民眾，藝奇也攜手日本宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，自即日起至10月13日，聯名打造「一〇八抹茶海鮮盛合」、「一〇八宇治抹茶巴菲」、「一〇八宇治抹茶豆乳」。7月31日前，身著抹茶綠或焙茶色系的服飾、配件或物品，到店內用消費2客套餐，再招待「旨味磯煮鮑魚」1份。

韓式炸雞「bb.q CHICKEN」自6月11日至7月13日期間，與HoYoverse 旗下手機遊戲《絕區零》展開聯名合作，推出專為雙人設計的「美味大作戰套餐」， 內含去骨炸雞1份，還有炸薯條、甜心QQ球各1份，以及汽水2罐，每組優惠價499元。

活動期間凡購買聯名套餐即可獲得《絕區零》虛寶卡1張，另外6月11日至6月24日，贈「聯動限定環保餐墊」1個；6月25日至7月13日贈「聯動限定代理人杯墊」1個。單筆消費滿399元，即可加購3款指定商品，包括有「馬口鐵徽章」（加購價100元）、「Q版壓克力吊飾」（加購價150元）、「壓克力立牌」（加購價450元），數量有限。自6月11日起，包括台北公館店、台中崇德店及台南南紡購物店，將同步化身為期間限定主題店，藉由豐富的《絕區零》視覺元素，為粉絲帶來一場夏日盛宴。

藝奇攜手「一〇八抹茶茶廊」，限時推出聯名餐點與甜點。圖／王品提供
藝奇攜手「一〇八抹茶茶廊」，限時推出聯名餐點與甜點。圖／王品提供
「bb.q CHICKEN」攜手手遊《絕區零》，推出聯名套餐與虛寶卡，還有一系列週邊與主題店。圖／bb.q CHICKEN提供
「bb.q CHICKEN」攜手手遊《絕區零》，推出聯名套餐與虛寶卡，還有一系列週邊與主題店。圖／bb.q CHICKEN提供

甜點 日本料理 套餐

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