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Sony WH-1000XM6降噪耳機搭火車實測！新功能令人驚喜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機提供黑色、鉑金銀及深夜藍3色，7月13日前購買並在官網註冊並填寫問券即可獲得好禮即享券500元。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機提供黑色、鉑金銀及深夜藍3色，7月13日前購買並在官網註冊並填寫問券即可獲得好禮即享券500元。記者黃筱晴／攝影

受到廣大通勤族、商務族群喜愛的Sony 1000X無線降噪耳罩式耳機系列，全新第6代WH-1000XM6正式登台，搭載全新高解析降噪處理器QN3，運算速度較前代快7倍以上，並由8組升級為12組麥克風，可更精準偵測噪音、空氣壓力及佩戴貼合度，大幅提升降噪與通話品質。搭配升級的獨家整合處理器V2，實現更快速、低延遲的即時噪音處理，帶來更舒適、智慧的聆聽體驗。

音質方面，Sony與世界頂尖母帶工程師合作調音，支援LDAC高解析無線藍牙傳輸與低延遲LC3編碼，透過專屬Sound Connect App，可提供更進階的個人化設定，升級10頻段可自定音場等化器、環繞音效，更首次引入Linkbuds系列的「背景音樂」效果，享受音樂的同時也能專注於工作或學習，另外，還新增遊戲與劇院聆聽模式，全面滿足娛樂需求。

延續1000X系列的智慧功能，包括根據位置與行動模式自動調整音效的「彈性音效控制」、自動偵測對話即暫停播放的「Speak-to-chat快速說話模式」。降噪功能方面，WH-1000XM6配備全新自動環境音模式，能主動偵測周遭狀況並智慧調節降噪效果，提供更舒適的沉浸式體驗。

實際搭乘火車試戴體驗，WH-1000XM6可快速偵測周遭環境自動調整成交通工具降噪模式，面對複雜的環境噪音，也都可以快速有效地降低惱人的雜音。特別有趣的是新加入的「背景音樂」模式，音場效果會變得非常有空間感，閉上眼睛會以為自己在很寬廣的空間中聽音樂，降低一般降噪模式的封閉感，提升聆聽舒適度，更適合長時間專注工作時使用。

耳機具備長達30小時續航力，支援PD快充，充電3分鐘即可使用3小時。設計方面則加寬頭帶、升級柔軟皮革耳墊減輕壓力並強化隔音效果，恢復採用可摺疊結構搭配無段式滑桿，從拉鍊式改為磁吸扣合收納盒，提升攜帶便利性與質感。

Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機提供黑色、鉑金銀及深夜藍3色，建議售價13,900元，即日起開放預購，6月10日正式在台上市。7月13日前購買並在官網註冊並填寫問券即可獲得好禮即享券500元。

第6代1000X系列耳罩式耳機採用30mm碳纖維複合材質的驅動單體，柔軟的邊緣和堅韌的圓頂能有效強化聲音細節。記者黃筱晴／攝影
第6代1000X系列耳罩式耳機採用30mm碳纖維複合材質的驅動單體，柔軟的邊緣和堅韌的圓頂能有效強化聲音細節。記者黃筱晴／攝影
全新WH-1000XM6為提升配戴的舒適度加寬頭帶增加穩定，並採用柔軟貼合的皮革除了能減輕頭部壓力。記者黃筱晴／攝影
全新WH-1000XM6為提升配戴的舒適度加寬頭帶增加穩定，並採用柔軟貼合的皮革除了能減輕頭部壓力。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6新增磁吸扣合設計的輕巧收納盒。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6新增磁吸扣合設計的輕巧收納盒。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機提供黑色、鉑金銀及深夜藍3色，建議售價13,900元。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機提供黑色、鉑金銀及深夜藍3色，建議售價13,900元。記者黃筱晴／攝影
鉑金銀顏色最吸睛，但如果有化妝，使用時要注意沾染問題。記者黃筱晴／攝影
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搭配專屬的 Sony | Sound Connect應用程式可進行更細緻的聆聽設定。記者黃筱晴／攝影
搭配專屬的 Sony | Sound Connect應用程式可進行更細緻的聆聽設定。記者黃筱晴／攝影
Sony WH-1000XM6這代恢復可摺疊收納結構設計，更方便攜帶使用。記者黃筱晴／攝影
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