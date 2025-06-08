最潮大咖綠洲、SKZ 示範Burberry Festival音樂祭穿搭

Burberry攜手英國搖滾樂團綠洲合唱團主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）、韓國男團Stray Kids成員金昇玟（Seungmin）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、艾里珊鍾（Alexa Chung）、英國音樂傳奇人物戈爾迪（Goldie）等重量級巨星，共同演繹全新Festival夏日盛典形象視覺，致敬英國音樂文化的傳奇歷程與不朽魅力。

本次形象視覺由導演Kim Gehrig執導短片，攝影師Drew Vickers掌鏡拍攝，以音響設備、舞台與泥濘場地為背景，在Liquid融合節拍與鋼琴的名曲「Sweet Harmony」樂聲中，真實還原音樂節現場氛圍。英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格與其子女共同入鏡，加上Goldie以及深受他們啟發的新生代音樂人，共同彰顯了Burberry跨越世代的品牌魅力與文化影響力。連恩蓋勒格身上的Burberry連帽大衣則是於今年7月限量推出的復刻經典，出自前設計師Christopher Bailey創作的2018春夏系列。

首席創意總監Daniel Lee所構思此系列造型不僅重新詮釋了1990年代風格，也呼應Burberry作為音樂舞台造型的時尚地位，如拼貼畫般的捕捉了音樂活動自然流露的真實瞬間。變幻莫測的英國音樂節天氣，催生了兼具時尚與實穿的多功能性的各式單品，並披上Burberry經典格紋，包括全新Highland托特包、輕巧可收納的披肩與連帽外套、背心、Polo衫與比基尼等。