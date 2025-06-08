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最潮大咖綠洲、SKZ 示範Burberry Festival音樂祭穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Burberry沙色Highlands肩背包，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙色Highlands肩背包，59,000元。圖／Burberry提供

Burberry攜手英國搖滾樂團綠洲合唱團主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）、韓國男團Stray Kids成員金昇玟（Seungmin）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、艾里珊鍾（Alexa Chung）、英國音樂傳奇人物戈爾迪（Goldie）等重量級巨星，共同演繹全新Festival夏日盛典形象視覺，致敬英國音樂文化的傳奇歷程與不朽魅力。

本次形象視覺由導演Kim Gehrig執導短片，攝影師Drew Vickers掌鏡拍攝，以音響設備、舞台與泥濘場地為背景，在Liquid融合節拍與鋼琴的名曲「Sweet Harmony」樂聲中，真實還原音樂節現場氛圍。英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格與其子女共同入鏡，加上Goldie以及深受他們啟發的新生代音樂人，共同彰顯了Burberry跨越世代的品牌魅力與文化影響力。連恩蓋勒格身上的Burberry連帽大衣則是於今年7月限量推出的復刻經典，出自前設計師Christopher Bailey創作的2018春夏系列。

首席創意總監Daniel Lee所構思此系列造型不僅重新詮釋了1990年代風格，也呼應Burberry作為音樂舞台造型的時尚地位，如拼貼畫般的捕捉了音樂活動自然流露的真實瞬間。變幻莫測的英國音樂節天氣，催生了兼具時尚與實穿的多功能性的各式單品，並披上Burberry經典格紋，包括全新Highland托特包、輕巧可收納的披肩與連帽外套、背心、Polo衫與比基尼等。

源自1980年代Burberry經典包款的騎士徽標（Knight Stamp）本季再度回歸，Burberry格紋則以同色織紋形式融入丹寧與棉質針織面料中。迷你蘇格蘭裙與橡膠雨靴搭配皮革外套、寬版T恤以腰帶束起化身洋裝，詮釋不受拘束的音樂節穿搭。多款造型搭配經典格紋的Marsh橡膠靴，完美融合戶外風格與時尚態度。靈感來自雨具的絎縫馬蹄形斜背包Horseshoe包款換上多彩的Burberry格紋，成為本季不可或缺的音樂祭亮點。

音樂人Goldie演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
音樂人Goldie演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
Burberry風信子色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
Burberry風信子色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
英國超模卡拉迪樂芬妮演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
英國超模卡拉迪樂芬妮演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格（左二）與子女共同演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格（左二）與子女共同演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
Alexa Chung演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
Alexa Chung演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
Burberry白色及沙色皮革和格紋Terrace運動鞋，25,900元。圖／Burberry提供
Burberry白色及沙色皮革和格紋Terrace運動鞋，25,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色迷你Highlands包，41,500元。圖／Burberry提供
Burberry沙色迷你Highlands包，41,500元。圖／Burberry提供
韓國男團Stray Kids成員金昇玟演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
韓國男團Stray Kids成員金昇玟演繹Burberry Festival全新形象視覺。圖／Burberry提供
Burberry蒼翠色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供
Burberry蒼翠色Horseshoe斜背包，39,900元。圖／Burberry提供

音樂 英國 Burberry

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