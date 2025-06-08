最潮大咖綠洲、SKZ 示範Burberry Festival音樂祭穿搭
Burberry攜手英國搖滾樂團綠洲合唱團主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）、韓國男團Stray Kids成員金昇玟（Seungmin）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、艾里珊鍾（Alexa Chung）、英國音樂傳奇人物戈爾迪（Goldie）等重量級巨星，共同演繹全新Festival夏日盛典形象視覺，致敬英國音樂文化的傳奇歷程與不朽魅力。
本次形象視覺由導演Kim Gehrig執導短片，攝影師Drew Vickers掌鏡拍攝，以音響設備、舞台與泥濘場地為背景，在Liquid融合節拍與鋼琴的名曲「Sweet Harmony」樂聲中，真實還原音樂節現場氛圍。英國搖滾樂團主唱連恩蓋勒格與其子女共同入鏡，加上Goldie以及深受他們啟發的新生代音樂人，共同彰顯了Burberry跨越世代的品牌魅力與文化影響力。連恩蓋勒格身上的Burberry連帽大衣則是於今年7月限量推出的復刻經典，出自前設計師Christopher Bailey創作的2018春夏系列。
首席創意總監Daniel Lee所構思此系列造型不僅重新詮釋了1990年代風格，也呼應Burberry作為音樂舞台造型的時尚地位，如拼貼畫般的捕捉了音樂活動自然流露的真實瞬間。變幻莫測的英國音樂節天氣，催生了兼具時尚與實穿的多功能性的各式單品，並披上Burberry經典格紋，包括全新Highland托特包、輕巧可收納的披肩與連帽外套、背心、Polo衫與比基尼等。
源自1980年代Burberry經典包款的騎士徽標（Knight Stamp）本季再度回歸，Burberry格紋則以同色織紋形式融入丹寧與棉質針織面料中。迷你蘇格蘭裙與橡膠雨靴搭配皮革外套、寬版T恤以腰帶束起化身洋裝，詮釋不受拘束的音樂節穿搭。多款造型搭配經典格紋的Marsh橡膠靴，完美融合戶外風格與時尚態度。靈感來自雨具的絎縫馬蹄形斜背包Horseshoe包款換上多彩的Burberry格紋，成為本季不可或缺的音樂祭亮點。
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