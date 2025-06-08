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涼夏省電首選 大金空調推3大升級系列 打造涼感風格宅

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
和泰大金會長蘇一仲（右）與代言人蘇小軒（左）分享省電環保好空調。圖／大金空調提供
和泰大金會長蘇一仲（右）與代言人蘇小軒（左）分享省電環保好空調。圖／大金空調提供

炎炎夏日來襲，夏季電價與氣溫飆升雙重夾擊下，節能空調成為家庭不可或缺的重要家電。看準市場對節能與健康需求的高度重視，大金空調今夏推出全新升級的「橫綱Z」、「大關Z」與「豪菁Z」三大系列機種，全面超越國家新一級能效標準，並整合潔淨空氣、智慧控溫與時尚美型設計，提供一站式「省電 × 健康 × 舒適」解決方案。

三大空調系列滿足多元需求

頂級旗艦橫綱Z系列，能力等級涵蓋2.2kW至9.0kW等多樣冷房能力需求，全系列機型皆超越國家新一級能效，展現大金對節能科技的極致追求。搭載日本「閃流放電技術」，搭配除臭濾網與防霉運轉功能，可有效去除99.9%的病毒、細菌、過敏原與異味，空調關機後會自動啟動送風，徹底乾燥機體內部，杜絕黴菌滋生，為注重居家空氣品質與高效節能的用戶帶來全面升級體驗。

主打舒適體感的大關Z系列，強調「不直吹」的舒適美學。搭載源自航太科技的康達面板，讓氣流柔和遍佈整個空間，避免冷風直吹人體引發不適。更導入「0.5度精密控溫技術」，讓室內溫度控制得更加細膩，避免能源浪費與過度冷卻。節能與健康兼顧，為家中有長輩、幼童或高敏感體質族群帶來最剛好的溫度體驗。

針對現代都會小宅空間設計的全新豪菁Z系列，結合大金高效直流變頻技術與新世代環保R32冷媒，全系列同樣超越國家新一級能效。外觀採用銀色鏡面面板設計，融入簡約時尚元素，無論是北歐風、現代風或工業風格居家環境皆能完美搭配。不僅滿足小宅空間對節能與冷房效果的要求，更兼具美感，是精緻生活族群理想的空調選擇。

全球首創專利「搖擺式壓縮機」 高效又耐用

空調的心臟「壓縮機」是系統能耗的核心來源，占總能耗80～90%。大金堅持自製壓縮機，全系列家用空調全面搭載大金首創世界專利「Swing Compressor搖擺式壓縮機」，由特殊金屬製造，採用偏心轉軸與固定葉片一體成型設計，實現零摩擦、氣體不洩漏，壓縮機壽命長、效能穩定，可大幅降低能源損耗。搖擺式壓縮機不僅高效率、低噪音，更可穩定進行長時間低速運轉，延長使用壽命。特殊結構實現零摩擦與氣密壓縮，是大金空調走在全球節能科技前端的關鍵。

自即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一至一對四系列機種，即享多重優惠，一對一機種最高現折3,000元、一對多機種每組現金回饋最高5,000元、VRV mini系列每組現金回饋最高達7,000元。此外，消費者還可申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅最高2,000元，合計最高可省下12,000元。升級居家空調、打造涼夏生活就趁現在。

頂級旗艦橫綱Z系列，搭載日本閃流放電技術與防霉運轉功能，內外都潔淨。圖／大金空調提供
頂級旗艦橫綱Z系列，搭載日本閃流放電技術與防霉運轉功能，內外都潔淨。圖／大金空調提供
大關Z系列強調「不直吹」的舒適美學。圖／大金空調提供
大關Z系列強調「不直吹」的舒適美學。圖／大金空調提供

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