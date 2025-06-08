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超市量販搶攻夏日冰品商機 話題新品滿額現折、買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯冰友會5大話題系列、超過20款獨家冰品一次吃透透。記者黃筱晴／攝影
全聯冰友會5大話題系列、超過20款獨家冰品一次吃透透。記者黃筱晴／攝影

炎夏將至，冰品戰火全面開打！全聯、家樂福與愛買量販紛紛推出限時優惠與獨家口味，滿足冰控味蕾。即日起多款人氣冰品祭出買1送1、滿額折扣與高額點數回饋，讓消費者清涼又省荷包。

「全聯冰友會」集結5大類、超過20款獨家冰品，即日起至6月19日全店冰品單筆每滿199元現折15元（可累折），搭配年中慶每週六、日用全支付滿額贈點最高享14%回饋；全聯小時達也同步推出全站冰品同享每滿199元贈150福利點（可累贈），買1送1優惠品項也同步販售，讓冰控用最超值的價格，各種口味一次吃透透。

主打5大冰品系列，從人氣聯名、清爽果香、香濃奶香到南洋異國與濃郁層次，每款皆話題滿滿、口感豐富，全聯獨家冰品更是搶手首選。人氣聯名系主打以泡芙內餡為靈感的小美 × Beard Papa’s卡士達冰淇淋，茶香濃郁的WA!COOKIES百香金萱茶與鐵觀音奶蓋冰淇淋也是超熱賣，還有Poki × CoCo奶茶三兄弟雪糕更集珍珠、布丁與仙草於一身，話題十足。

清爽果香系消暑首選，桂冠冰菓室雪酪系列主打高果含量，愛文芒果、水蜜桃石榴清爽不膩，杜老爺芒果青造型搶眼、吃得到滿滿果肉；Poki × 佳興檸檬棒棒冰系列也是經典好滋味。

綿密奶香系包含最近網路討論度極高的質立希臘式優格冰淇淋，口味酸甜低負擔，阿奇儂 × 法朋優格雪糕呈現法式甜點感；四葉北海道牛奶與草莓牛奶雪糕以及Niseko草莓牛奶冰淇淋，熱愛奶香的民眾必吃。

熱帶異國系主打榴槤系列，阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕、國王榴槤雪糕、枝仔冰城金果榴槤雪糕喜愛榴槤的民眾別錯過，還有多款山竹、百香果、芒果口味冰品，酸甜沁涼。

層次濃郁系則不能錯過哈根達斯敲敲冰，莓果流心巧酥、可可流心抹茶雙口味每款吃起來都超滿足，還有尺寸迷你的MAGNUM MINI雪糕，嘴饞吃一支剛剛好。

家樂福即日起至6月24日舉辦「百大冰品大閱兵」，推薦超過20款新品與百款人氣冰品，祭出冰品滿99元送20元折價券優惠。阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋獨家盒裝買1送1；新品熊津黑芝麻年糕冰淇淋特價40元開賣即搶。另有網友熱推的杜老爺優格雪糕系列也以獨家盒裝買1送1販售。愛買量販即日起至6月17日，經典百吉冰淇淋系列桶裝買1送1，單桶只要69元。

POKI冰淇淋系列買1送1，2桶只要138元。圖／愛買量販提供
POKI冰淇淋系列買1送1，2桶只要138元。圖／愛買量販提供
哈根達斯敲敲冰，莓果流心巧酥、可可流心抹茶雙口味每款吃起來都超滿足。記者黃筱晴／攝影
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熱帶異國系主打榴槤系列。記者黃筱晴／攝影
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質立希臘式優格冰淇淋每杯含8g蛋白質，特價69元。記者黃筱晴／攝影
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枝仔冰城榴槤、山竹冰品風味獨特。記者黃筱晴／攝影
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杜老爺芒果青造型外盒精緻獨特，每盒特價199元，全聯獨家。記者黃筱晴／攝影
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四葉北海道牛奶雪糕（右），使用100%北海道牛奶，每盒5入特價139元，全聯獨家。記者黃筱晴／攝影
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全聯冰友會超過20款獨家冰品一次吃透透，全店冰品滿額最高14％回饋。圖／全聯福利中心提供
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阿奇儂甜筒餅搭配桶裝冰淇淋在家吃冰立刻升級，即日起至6月19日每盒6入只要39元。記者黃筱晴／攝影
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桂冠冰菓室雪酪系列主打高果含量，每盒4入特價99元。記者黃筱晴／攝影
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阿奇儂 × 法朋優格雪糕系列，吃出法式甜點感，每盒4入特價129元，全聯獨家。記者黃筱晴／攝影
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推薦在家DIY冰品下午茶，漂浮冰淇淋、芒果青刨冰、冰淇淋鬆餅，各種材料全聯一次買齊。記者黃筱晴／攝影
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2025上半年度聲量最高冰品小美 × Beard Papa’s卡士達冰淇淋。記者黃筱晴／攝影
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清爽果香系冰品消暑首選。記者黃筱晴／攝影
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經典不敗的義美銅鑼燒冰淇淋，使用台灣生乳製作，每盒4入特價119元。記者黃筱晴／攝影
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