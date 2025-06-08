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知名咖啡店驚傳「老闆偷拍13年」！網友怒刷一星：噁心

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知名咖啡店驚傳「老闆偷拍13年」！網友怒刷一星：噁心

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
知名人氣咖啡店，近期傳出老闆涉嫌偷拍長達13年。圖／AI生成
知名人氣咖啡店，近期傳出老闆涉嫌偷拍長達13年。圖／AI生成

攝狼在身邊？台北赤峰街某間高人氣的預約制咖啡店，近期傳出臨時歇業，並公告「自即日起無限期停業」。有網友於threads上爆料，指出該咖啡廳老闆遭警方帶走，原因為「在廁所裝針孔攝影機，員工被拍檔案依名字被歸類存檔」且偷拍時間長達13年。目前該一說法已經在網上快速發酵，引起許多網友們的熱烈討論。

此次事發的咖啡店位於台北中山商圈的赤峰街，擁有復古的用餐環境與豐富的咖啡品項，獲得許多消費者與網美青睞。但是近日網路驚傳該店老闆涉嫌偷拍長達13年。根據爆料網友貼文，文內指出「店內公共廁所裝針孔攝影機」、「偽裝成刮鬍刀、喉糖盒藏在馬桶上方」。同時爆料者也指出，「員工旅遊、出差時也被偷錄洗澡畫面」、「門市共用iPad和私人電腦中藏有影片」，並且「偷拍影片依檔名存有員工姓名」。

隨著爆料文章在網路上持續發酵，也引起咖啡圈與消費者們的高度重視。根據網路討論內容，該名老闆共擁有兩間咖啡店，並在日前遭警方帶回警局，但是咖啡店仍在正常營業。目前咖啡店在google map上已經被大批網友留下一星負評，表示「針孔偷拍！！真的太噁心了」、「咖啡和店主都相當噁心」、「偷拍13年噁心」至於實際情況，仍帶官方與警方對外說明。

咖啡店 偷拍

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