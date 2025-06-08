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Chaumet把迷你盛夏虹彩戴上身！七彩漸層吊墜超可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供

Chaumet推出全新Jeux de Liens項鍊，以多種彩色寶石將彩虹的全部色彩匯聚於方寸之間，結合象徵人與人之間的情感連結的線條元素，排列交織成令人目眩神迷的漸變線條，在這個夏季綻放不一樣的絢爛彩紅。

自Chaumet創立之初，便深受海、陸、空富含的自然之美的啟迪。早在美好年代（Belle Époque），Chaumet便將開始運用彩虹元素，將這個繽紛七彩的大自然之美點綴於各式頭飾珠寶之上，透過對彩寶的巧妙運用，締造非凡的色彩組合。全新運用彩色寶石的Jeux de Liens項鍊鍊墜，精挑石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶、橄欖石、藍寶石、紫水晶、以及粉色剛玉等豐富色彩，以當代設計語彙重新詮釋寄蘊情感寄託的珠寶，以彩虹般繽紛奪目的色彩刻畫情感的多重面貌。

Liens系列將人與人之間的深厚情誼具象為「交叉連結」符號，精妙地勾勒出人間相逢交織出的各種情感樣貌。其中Jeux de Liens系列設計靈感源自「無限」符號，以鋪鑲鑽石或繽紛彩寶的兩個圓環互相交錯連結；而延伸出的Jeux de Liens Harmony系列則以鑲鑽交叉符號連結兩個半圓，如同緣分使兩條平行線相遇，拉近彼此的距離，從此緊密相依。

Liens系列以人與人之間的深厚情誼具象為「交叉連結」符號為設計主角。圖／Chaumet提供
Liens系列以人與人之間的深厚情誼具象為「交叉連結」符號為設計主角。圖／Chaumet提供
5月新品Jeux de Liens項鍊，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，93,000元。圖／Chaumet提供
5月新品Jeux de Liens項鍊，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，93,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，39萬1,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，39萬1,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌綠松石、明亮式切割鑽石，85,300元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌綠松石、明亮式切割鑽石，85,300元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月全新Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、圓形鎂鋁榴石、錳鋁榴石、芬達石、黃水晶、橄欖石、沙弗萊石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉、明亮式切割鑽石，19萬8,000元。圖／Chaumet提供
5月新品Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，87,800元。圖／Chaumet提供
5月新品Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，87,800元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony大型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌孔雀石、明亮式切割鑽石，23萬5,000元，另有小型和中型尺寸。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony大型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌孔雀石、明亮式切割鑽石，23萬5,000元，另有小型和中型尺寸。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens小型項鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與明亮式切割鑽石，80,200元。圖／Chaumet提供
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