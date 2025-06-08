金智媛KiiiKiii KYA簡約法式風格夏季穿搭 視覺降溫

以優雅清新法式風格受到喜愛的時尚品牌CELINE，今年夏季的一系列FRENCH TEE憑藉簡約設計與高辨識度標誌，成為韓國人氣女星夏季時尚穿搭的首選單品。女星金智媛以在機場被捕捉到穿著清爽的條紋相間POLO衫，以一身藍、白、紫交錯的配色呼應夏日清爽氛圍，短版剪裁巧妙勾勒腰線，搭配略帶喇叭形的牛仔褲，巧妙拉長腿部線條，賦予整體造型更加修長高挑的視覺效果。而CELINE CAMILLE 16 SOFT包與耳掛白色耳機，則為整體造型注入一絲率性摩登的日常氛圍。

人氣女團IVE師妹團、備受矚目的新女團KiiiKiii成員KYA，則在不同的場合以多樣風格演繹CELINE T恤的百搭魅力：紅白細條紋T恤搭配CELINE HOBO草編經典提籃包與編髮造型，呈現青春活力的渡假風格；另一套則換上CELINE徽章印花奶白色T恤，以撞色領口與袖口點綴細節，搭配深藍高腰牛仔裙與復古皮革髮帶，展現帶有學院氣息的摩登復古風格，清新中蘊含個性張力。修身剪裁、細節講究，讓這款T恤自推出以來便備受追捧，亦被譽為「今年夏季最值得投資的時尚單品」。