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金智媛KiiiKiii KYA簡約法式風格夏季穿搭 視覺降溫

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國新女團KiiiKiii成員KYA以CELINE徽章印花奶白色T恤，搭配深藍高腰牛仔裙與復古皮革髮帶。圖／CELINE提供
韓國新女團KiiiKiii成員KYA以CELINE徽章印花奶白色T恤，搭配深藍高腰牛仔裙與復古皮革髮帶。圖／CELINE提供

以優雅清新法式風格受到喜愛的時尚品牌CELINE，今年夏季的一系列FRENCH TEE憑藉簡約設計與高辨識度標誌，成為韓國人氣女星夏季時尚穿搭的首選單品。女星金智媛以在機場被捕捉到穿著清爽的條紋相間POLO衫，以一身藍、白、紫交錯的配色呼應夏日清爽氛圍，短版剪裁巧妙勾勒腰線，搭配略帶喇叭形的牛仔褲，巧妙拉長腿部線條，賦予整體造型更加修長高挑的視覺效果。而CELINE CAMILLE 16 SOFT包與耳掛白色耳機，則為整體造型注入一絲率性摩登的日常氛圍。

人氣女團IVE師妹團、備受矚目的新女團KiiiKiii成員KYA，則在不同的場合以多樣風格演繹CELINE T恤的百搭魅力：紅白細條紋T恤搭配CELINE HOBO草編經典提籃包與編髮造型，呈現青春活力的渡假風格；另一套則換上CELINE徽章印花奶白色T恤，以撞色領口與袖口點綴細節，搭配深藍高腰牛仔裙與復古皮革髮帶，展現帶有學院氣息的摩登復古風格，清新中蘊含個性張力。修身剪裁、細節講究，讓這款T恤自推出以來便備受追捧，亦被譽為「今年夏季最值得投資的時尚單品」。

系列承襲品牌一貫的法式時髦風格，以70年代復古風格為靈感，透過圓領設計、撞色羅紋袖口鑲邊與修身剪裁，展現青春動感與雋永魅力。印花設計包括CELINE徽章印花、CELINE PARIS與船錨圖騰，無論單穿或外搭西裝外套、牛仔褲與樂福鞋，皆能輕鬆演繹出率性中帶著優雅的法式日常穿搭。

KYA穿CELINE TRIOMPHE條紋平紋針織T恤，30,500元。圖／CELINE提供
KYA穿CELINE TRIOMPHE條紋平紋針織T恤，30,500元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE TRIOMPHE條紋棉質短款POLO衫，38,500元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE TRIOMPHE條紋棉質短款POLO衫，38,500元。圖／CELINE提供
KYA穿CELINE MARGARET UNION WASH水洗牛仔布牛仔褲，45,000元。圖／CELINE提供
KYA穿CELINE MARGARET UNION WASH水洗牛仔布牛仔褲，45,000元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小型款，99,000元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE CAMILLE 16 SOFT光滑牛皮革小型款，99,000元。圖／CELINE提供
KYA配戴CELINE HOBO經典提籃包，59,000元。圖／CELINE提供
KYA配戴CELINE HOBO經典提籃包，59,000元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE條紋相間短版剪裁POLO衫搭配略牛仔褲。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE條紋相間短版剪裁POLO衫搭配略牛仔褲。圖／CELINE提供
KYA配戴CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供
KYA配戴CELINE BONNIE標誌印花牛皮革背包，84,000元。圖／CELINE提供
金智媛穿搭單品CELINE MARGARET TRIOMPHE飾鍊樂福鞋，36,500元。圖／CELINE提供
金智媛穿搭單品CELINE MARGARET TRIOMPHE飾鍊樂福鞋，36,500元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE UNION WASH洗水牛仔布JANE喇叭形牛仔褲，45,000元。圖／CELINE提供
金智媛穿CELINE UNION WASH洗水牛仔布JANE喇叭形牛仔褲，45,000元。圖／CELINE提供
韓國新女團KiiiKiii成員KYA以紅白細條紋T恤搭配CELINE HOBO草編經典提籃包。圖／CELINE提供
韓國新女團KiiiKiii成員KYA以紅白細條紋T恤搭配CELINE HOBO草編經典提籃包。圖／CELINE提供
KYA穿CELINE徽章棉質平紋針織70年代風格T恤，25,000元。圖／CELINE提供
KYA穿CELINE徽章棉質平紋針織70年代風格T恤，25,000元。圖／CELINE提供

CELINE

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