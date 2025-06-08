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女神全智賢亮相澳門 站台路易威登四季酒店開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）位於澳門四季酒店的專門店重新開幕，佔地超過1,960平方米，展售女士和男士皮具、配飾、香水、鞋履、時裝、腕表和珠寶。品牌大使全智賢特地出席，以一襲優雅的白色垂墜感長洋裝亮相。

專門店牆面以立體手法變奏Louis Vuitton的經典Monogram花卉圖案，搭配對比鮮明的黑色邊框和標誌牌，雙陳列櫥窗輪流展示Louis Vuitton最具代表性的設計。一樓為女裝專區，以高聳的大教堂天花板和多扇優雅的拱形窗戶，二樓的男裝專區則選用散發暖意的木材和天然石材，交織出陽剛而脫俗的氣氛。

與男裝和女裝專區相連的旅行用品專區，則設有由日本建築師重松象平（OMA）特地設計的懸掛式木樓梯與鏡面天花板，能欣賞由行李箱組成的創意裝置，而立體的螺旋樓梯和中間的空間，猶如萬花筒般營造出不斷移動的幻覺，成為這間專賣店最不容錯過的亮點。

全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
日本建築師重松象平（OMA）特地設計的懸掛式木樓梯。圖／路易威登提供
日本建築師重松象平（OMA）特地設計的懸掛式木樓梯。圖／路易威登提供
路易威登澳門四季酒店專門店重新開幕。圖／路易威登提供
路易威登澳門四季酒店專門店重新開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
路易威登澳門四季酒店專門店重新開幕。圖／路易威登提供
路易威登澳門四季酒店專門店重新開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登澳門四季酒店專門店開幕。圖／路易威登提供
日本建築師重松象平（OMA）特地設計的懸掛式木樓梯。圖／路易威登提供
日本建築師重松象平（OMA）特地設計的懸掛式木樓梯。圖／路易威登提供

行李箱 天花板

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