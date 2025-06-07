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南投咖啡評鑑一業者橫掃三大特等獎 競標5公斤飆破6萬8

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影
南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影

「114年南投縣咖啡評鑑」今天在埔里福興溫泉區頒獎，67支精品咖啡參賽，競爭激烈。最終由國姓鄉「向陽台灣咖啡」橫掃水洗組、其他處理組、藝伎組三大特等獎，成為最大贏家，並在限量競標活動中，寫下5公斤6萬8千元高價紀錄。

南投縣農業處表示，這次咖啡評鑑全面採用美國精品咖啡協會標準，由具國際資格的杯測師進行評分。樣品需通過農藥殘留檢驗、物理瑕疵檢查與標準化烘焙，再依香氣、酸質、風味、餘韻、體感與平衡性進行總評，過程公開、公正、具高度專業性。

評鑑分為水洗組、其他處理組（日曬／蜜處理）、藝伎組三大類別，南投縣仁愛、魚池、埔里、國姓、竹山等產區農莊踴躍參與，展現南投咖啡的多樣風土與實力。

評鑑結果，國姓鄉向陽台灣咖啡囊括水洗組、其他處理組、藝伎組三項特別獎，現場並舉辦買家媒合會與限量競標，吸引眾多咖啡買家、烘焙師與業者參與，現場杯測挑豆、熱烈交易。

競標結果，其他特別處理組特等獎創下6萬8千元（5公斤），藝伎組特等獎6萬6666元、頭等獎5萬元，水洗組5萬元高價，南投咖啡品質深受行家肯定。

其他得獎者包括森悅高峰咖啡莊園、馬的咖啡、馨晴咖啡莊園、光現咖啡莊園與享徹雲啡等，在各組別斬獲金質獎與頭等獎。所有得分達80分以上者，皆獲「精品獎」與專屬標章，進一步提升品牌能見度。

南投縣政府表示，將持續推動咖啡產業制度化、品牌化與國際化，透過年度評鑑與產銷媒合，協助農民技術升級與通路拓展，讓南投咖啡邁向世界精品市場。

南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影
南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影
南投縣咖啡評鑑出爐，特等、頭等及金質獎得主共同打造南投精品咖啡的金字招牌。圖／民眾提供
南投縣咖啡評鑑出爐，特等、頭等及金質獎得主共同打造南投精品咖啡的金字招牌。圖／民眾提供
南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影
南投縣咖啡評鑑提供得獎咖啡品嘗，吸引專業買家和遊客一嘗香醇的南投咖啡。記者江良誠／攝影

埔里 咖啡 南投縣農

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