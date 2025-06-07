gubami Social三週年限定！陳嵐舒解構夜市小吃翻轉台味

當夜市小吃的經典風味，躍上亞洲最佳女主廚陳嵐舒的餐桌，會激盪出什麼樣的火花？以「陳嵐舒的台灣餐桌」為概念所創立的「gubami Social」，自2022年開幕以來所詮釋的台灣料理，屢屢驚豔國人味蕾。為迎接「gubami Social」3週年，陳嵐舒這次翻玩台灣最具代表性的文化符號「夜市小吃」，打造「台味進化」套餐，猶如一場味蕾上的台味尋寶。

「gubami Social」所展現的，一向是陳嵐舒對台灣料理的詮釋。「它的食材是高品質的、料理發想是創意的，讓食客們品嘗到熟悉、卻是重新體驗的味道。」一如陳嵐舒在餐廳開幕時所言：「最重要的是融合四方後產生的優雅平衡，是我認為台灣料理的那個『台』，能呈現的最高質感，創造出另外一個超出想像的美味融合。」

在這次的3週年「台味進化」套餐中，陳嵐舒除了端出喜愛「gubami Social」的朋友們熟悉的招牌菜，也有令人驚豔的全新創作。由蔥油餅華麗變身為精緻口袋餅的「手作蔥餅」，搭配三種獨家特製沾醬，是完美的開胃小點。招牌菜「松露臭豆腐蝦多士」將港式經典多士的酥脆口感與台灣夜市傳奇臭豆腐的獨特香氣完美結合，令人一試難忘。

自開幕以來便是人氣餐點的「巴斯克蚵仔煎餅」，靈感來自台灣國民小吃蚵仔煎，將西班牙馬鈴薯烘蛋結合蚵仔煎，特製比例麵漿、高溫香煎出喀喳麵皮，再加入巴斯克紅椒、馬鈴薯跟土雞蛋烘烤出蓬鬆綿密的口感，最後刨上帕梅善乳乾酪，噴香迷人。「春漾田園時蔬」巧妙將鹽水雞蔥鹽醬轉化成獨特的沙拉醬，不僅保有鹽水雞特有的鹹香，更完美襯托清爽時蔬的鮮甜。「腐皮雞不卷」解構傳統雞卷，腐皮變身玉米脆片，每口帶著豆香及油炸的鑊氣，沾上濃郁香蔥芋泥醬，令人回味無窮。

「紅湯蚵仔麵線」以義式蔬菜燉湯為框架，將豬骨高湯與大量蔬菜煮出甘甜濃郁的麵線羹，搭配酥炸的鮮美蚵仔，佐以油封大蒜與芫荽製成的獨家青醬，是經典蚵仔麵線在 gubami social 的華麗轉身。「gubami 四神湯」將古早味四神湯融合法式蛤蜊切達濃湯，把煮軟的新鮮蓮子與百合、山藥磨成泥，取代巧達湯的麵粉糊，優雅襯托「四神」——淮山、蓮子、芡實、茯苓的香氣層次。搭配蛤蜊豬骨湯頭與軟Q的豬肚、骨邊肉，上桌時再加入一匙酥脆薏仁米菓，成為當代跨界版四神濃湯。

「gubami Social」擅長的無酒精「Mocktail pairing」，也洋溢懷舊台味。「凍檸冬瓜」以古早冬瓜茶碰撞鮮榨檸檬，沁涼回甘。「西桂妃」讓夏日必備消暑西瓜，遇上鐵觀音的沉穩茶韻，佐以桂花的雅致芬芳，清涼消暑。「gubami Social」相信，台灣味不只是一種味道，更是一種情感的連結與文化的傳承，「我們希望透過這次的週年慶套餐，讓更多人看見台灣料理的無限可能性，打造一個不拘謹、不將就的世界餐桌。」

◎「gubami Social」「台味進化」套餐

．供應期間：6月16日（一）至7月31日（四）

．套餐價格：雙人歡聚分享套餐4580元+10%，三人熱鬧分享套餐5680元+10%