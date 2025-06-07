鉤編、繩索混搭皮革 Prada海洋風單品 化身風格水手
夏日的生活裡，海洋與度假的意象明顯，而海灘邊的繩索、水手服上的條紋、船錨，正是鮮明的夏日符碼。Prada推薦了2025海洋風單品，運用粗獷堅韌的編織繩索、水手服上的條紋加入男女系列的服裝配件，也精緻、也時髦，在陸地築起遠方的海洋之夢。
碼頭邊用以固定遊艇船舶的繩索，成為包款創作的重要元素，各式粗獷的繩索卻搭配以緞面光澤感的內襯、編織皮革提把與抽繩，時而附上Prada樣式的皮標，讓精緻與寫意並存。常見的水手服條紋則出現在棉質帆布包款表面，手提的小巧款式並有白色妝點藍色條紋、藍紅白多彩條紋、或加掛Prada琺瑯三角金屬牌搭配金色鏈帶的多樣式；最討喜的則有一只宛如小船造型的繩索造型鉤織肩背包，讓人想起童年時手摺、隨街道水流漂向遠方的小船。
男士系列除了同樣有著抽繩、繩索造型的束口手提包款，無後跟、結合皮革與編織的便鞋則是品味推薦。鞋款使用厚實膠底並於外側進行鉤織裝飾，無後跟的皮革擁有優雅輪廓並壓印金色Prada Milano字樣，讓男士從商務、得體的自我要求中解放，共有海軍藍、棕色二色，訂價皆為37,500元。
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