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「零負評男神」朴寶劍的15句正能量金句！用溫柔真誠為你充電

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @bogummy @jtbcdrama
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「國民男友」朴寶劍 繼暖男寬植之後，在新戲《 健將聯盟（Good Boy）》從拳擊金牌得主變身為打擊犯罪的刑警，陽剛硬漢形象與動作戲帥出新高度。

清新、溫柔、善良、有禮貌的形象，讓朴寶劍成為許多女生心目中的理想型，就連在《 #苦盡柑來遇見你 》合作的IU都曾說：「如果有人和朴寶劍共事過卻不喜歡他，肯定是那個人有問題。」

不僅對待同戲的演員與工作人員超暖心，寵粉也是朴寶劍的經典美談事蹟之一，親切又溫暖的態度就像是朋友、鄰家兄弟一樣。這樣真誠、努力、顏值與演技兼具的大男孩，真的超級帥氣！

快來看朴寶劍的15句正能量金句，讓暖男笑容與正向思考為你的心情充電！

●朴寶劍的15句正能量金句

1.不要害怕孤單的時候，那是你真正認識自己的機會。

2.不後悔地活著便是青春，比起不做後悔，做了後悔會更好一點。

圖／翻攝自IG @bogummy @jtbcdrama
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3.經常說感谢的話，就會有更多值得感谢的事情發生。

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4.時間寶貴，用來愛都不夠，如果用來憎恨別人、猜忌別人，真是太可惜了。

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5.在某個人的心中留下美好的記憶，帶給他積極方向並轉變的力量，我認為是非常棒的一件事。

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6.每個時節的瞬間都有那時的美麗，不想過去，只想忠於當下。

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7.想法會決定結果，因為有積極肯定的想法，所以有積極肯定的結果。

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8.誰都會有一塊浸透淚水的麵包，在現實生活中遇到困難的時候，比起沮喪、憂鬱、自責，我更喜歡一笑置之。

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9.以後要越過的山會很多，但是只要耐心準備的話，那些高聳的山頂，總有一天會成為你的墊腳石。

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10.真正的溫柔不是不生氣，而是懂得怎麼溫和地面對世界。

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11.別把自己跟別人比較，你應該和昨天的自己比較。

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12.與其留戀往昔，悔不當初，不如把過去當做教訓，更加踏實正直地活下去。

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13.成功不是別人說你成功，而是你是否喜歡現在的自己。

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14.無論是過去的我還是現在的我，我都想說：謝謝你沒放棄。

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15.不管你正在經歷什麼，請記得，那會變成你未來故事的一部分。

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金句 能量 成功

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