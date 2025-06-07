就是愛老花？GUCCI最新GG Monogram形象視覺Chill一夏

前往一趟遠方的愜意旅程你會帶上什麼？護手霜、眼影、髮夾、補充熱量的小食、防曬乳、筆記本、還是彈珠？GUCCI發表最新GG Monogram形象視覺，除邀請美國模特兒暨演員Emily Ratajkowski入鏡，展現各種私密、生活感的隨興一瞬，擁有GG Monogram經典「老花」的GUCCI Giglio大包更成為最佳風格「小幫手」，一包收納大小物、走跳有型。

模特兒出身的Emily Ratajkowski，曾在包含《控制》（2014）《音速青春》、《姊就是美》等多部電影中客串演出。在這系列GG Monogram形象視覺中，只見她時而以襯衫搭配牛仔褲，並從包款中拿出太陽眼鏡；另一套造型中她則身穿咖啡色長褲與Polo衫，從一只GUCCI GG迷你手提包拿出了拍立得，讓人好奇她的視野中留下了哪些精彩；一轉眼，此時的Emily Ratajkowski則坐在遊艇後座滑著手機，而背景則有著大量GG Monogram印花行李硬箱、包款，像將前往海灘或某個島嶼，展開一趟充滿陽光、笑聲與回憶的愉快冒險。

GUCCI除了先前發表的夏日GUCCI Lido系列外，GG Monogram亦是無分四季的經典之選，商品種類多元，從本系列的形象視覺中便可窺見包含頭巾、行李硬箱、手提旅行包、泳衣、加以馬銜鍊的無後跟拖鞋等豐富品項。

本季則主打大容量的GUCCI Giglio手提包，包款出自GUCCI 2026早春大秀中首次發表，除具有GUCCI經典GG Monogram、並以象徵佛羅倫斯的百合花「Giglio」為靈感。包款選用經典緹花織物為包款材質，內襯則為棉質並內掛可拆卸式收納小袋。設計精華更在於山丘的稜線型提把，可手提、可肩背，同時前後兩側皆有開口，讓翻找物品都更為便利；提把處並結合了尼龍織布的綠紅綠Web織帶，共有經典、丹寧二色，訂價皆為70,400元。