東北角漁村限定美味 「海鋼盔」爽脆鮮甜、醃漬火烤都美味

新北市東北角海岸線擁有壯闊的海景與豐富自然生態，在東北角潮間帶，時常看到漁村阿姨、叔叔們不畏烈日的曝曬，採集俗稱海鋼盔的斗笠螺，有爽脆鮮甜的口感及獨特的淡雅海藻香味，更是東北角漁村最具代表性珍味之一。

海鋼盔為「斗笠螺」的俗稱，屬於花笠螺科，最大體長可達6公分，多棲息於潮間帶或礁岩之間等潮濕環境，以齒舌攝食刮取岩石壁的藻類為食，白天多數淺藏於岩縫中，直到夜間才活躍於礁石間覓食。東北角漁民經常趁著退潮時段，背著工具在潮間帶來回穿梭，尋找這些吸附在礁岩上的斗笠螺。

漁業處表示，採集斗笠螺看似簡單，實則需要經驗與技巧，漁民常使用一字起子作為工具，動作需細膩且迅速，將吸附於礁岩上斗笠螺採下，且斗笠螺的滋味相當鮮甜，帶有自然的藻香味。是東北角當地漁村引以為傲的海味珍饈。

「斗笠螺」採集經驗豐富的漁民陳振益表示，海鋼盔全年皆產，其中以夏季的最為肥美，海鋼盔常見的料理方法是醃漬成冷藏涼菜，方便隨時上桌，海鋼盔在醃漬前會先用鹽水清洗，並以熱水川燙煮熟去除黏液，再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，就是一道爽口開胃的涼菜，是炎炎夏日開胃首選。