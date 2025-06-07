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東北角漁村限定美味 「海鋼盔」爽脆鮮甜、醃漬火烤都美味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
火烤笠螺吃起來鮮甜Q彈、滿滿海味。圖／新北市漁業處提供
火烤笠螺吃起來鮮甜Q彈、滿滿海味。圖／新北市漁業處提供

新北市東北角海岸線擁有壯闊的海景與豐富自然生態，在東北角潮間帶，時常看到漁村阿姨、叔叔們不畏烈日的曝曬，採集俗稱海鋼盔的斗笠螺，有爽脆鮮甜的口感及獨特的淡雅海藻香味，更是東北角漁村最具代表性珍味之一。

海鋼盔為「斗笠螺」的俗稱，屬於花笠螺科，最大體長可達6公分，多棲息於潮間帶或礁岩之間等潮濕環境，以齒舌攝食刮取岩石壁的藻類為食，白天多數淺藏於岩縫中，直到夜間才活躍於礁石間覓食。東北角漁民經常趁著退潮時段，背著工具在潮間帶來回穿梭，尋找這些吸附在礁岩上的斗笠螺。

漁業處表示，採集斗笠螺看似簡單，實則需要經驗與技巧，漁民常使用一字起子作為工具，動作需細膩且迅速，將吸附於礁岩上斗笠螺採下，且斗笠螺的滋味相當鮮甜，帶有自然的藻香味。是東北角當地漁村引以為傲的海味珍饈。

「斗笠螺」採集經驗豐富的漁民陳振益表示，海鋼盔全年皆產，其中以夏季的最為肥美，海鋼盔常見的料理方法是醃漬成冷藏涼菜，方便隨時上桌，海鋼盔在醃漬前會先用鹽水清洗，並以熱水川燙煮熟去除黏液，再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，就是一道爽口開胃的涼菜，是炎炎夏日開胃首選。

陳振益說，除了醃漬外，熱炒的方式將笠螺搭配九層塔、蒜、薑絲別有一番風味，最簡單料理方式，把新鮮笠螺清洗完直接火烤，能品嚐到海鋼盔獨特的鮮甜與Q彈口感，如果到東北角海岸遊玩，可以至黑白毛海鮮餐廳及抿食屋食堂品嚐海鋼盔及當地新鮮的漁貨料理。

生長於礁岩上的笠螺。圖／新北市漁業處提供
生長於礁岩上的笠螺。圖／新北市漁業處提供
海鋼盔先用鹽水清洗，並以熱水川燙煮熟去除黏液，再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，就是一道爽口開胃的涼菜。圖／新北市漁業處提供
海鋼盔先用鹽水清洗，並以熱水川燙煮熟去除黏液，再放入醬油、糖、蒜頭、辣椒的醬汁中冰鎮冷藏醃漬，就是一道爽口開胃的涼菜。圖／新北市漁業處提供
漁民趁退潮時採集笠螺。圖／新北市漁業處提供
漁民趁退潮時採集笠螺。圖／新北市漁業處提供

潮間帶 漁民 料理

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