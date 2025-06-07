飛越世界之巔！TWG Tea年度鉅獻「初摘大吉嶺茗茶」

2025年TWG Tea再度飛越世界之巔，推出年度限量珍品「初摘大吉嶺茗茶（Darjeeling Nouveau）」，由TWG Tea鑑茶師精選初春手工採摘的首批茶葉，並從喜馬拉雅高原空運直送、極其珍稀。

TWG Tea每年都會飛越世界第一高峰，只為收穫這款來自春天的珍貴餽贈─名列世界三大茗茶的大吉嶺。被喜馬拉雅山脈環抱的大吉嶺茶園，坐落於海拔2,500公尺的雲霧之巔，得天獨厚的自然環境，到藝術般的茶葉栽培與採摘工序，交織出與眾不同的茶鄉風土，成就孕育世界級紅茶的聖地。

俯瞰陽光灑落如金箔般閃耀的層層梯田，每位資深採茶師傅以純手工採摘技術，確保每片茶葉擁有完美品質，每20,000到22,000個嫩芽，方得凝鍊出一公斤的初摘大吉嶺茗茶，極其珍稀的產量，也造就了其無可取代的尊貴地位。

此茶茶湯金黃，充滿豐富香氣與層次，帶有成熟水果和堅果交織的卓越風味，且擁有「紅茶之王」、「茶中香檳」的美名。盛品系列「初摘大吉嶺茗茶」盛裝於全新亮橘色燙金的限量版茶罐中，流露奢華尊貴的王者氣韻。即日起於全台沙龍及精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台同步上市。

TWG Tea盛品系列「初摘大吉嶺茗茶(Darjeeling Nouveau)」，單罐100g售價為1,595元。