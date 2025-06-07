米其林星廚吳定祐、郭庭瑋攜手金蘭 演繹創新台味

金蘭食品攜手台灣最年輕米其林星廚SENS主廚吳定祐，以及連續三年獲米其林綠星、曾於國宴掌勺的EMBERS主廚郭庭瑋，獨家打造「醬其林」料理，翻玩經典台菜「三杯雞」與「客家小炒」，雙雙演繹創新台味。

SENS主廚吳定祐所設計的金蘭醬其林聯名料理「烏骨雞、鴨肝、塔香三杯醬汁」，將三杯經典元素中的米酒以白酒取代、九層塔以羅勒取代、薑片以嫩薑取代，並將香油以白芝麻油取代。料理底層為焦化蘑菇泥，搭配雲林烏骨雞腿卷，裡層包覆蘑菇雞肉慕斯，醬汁為經典塔香三杯醬，添加金蘭油膏與薄鹽醬油；盤中白色泡泡為鴨肝泡泡，富含濃郁鹹鮮，盤飾黑蠔菇與綠蘆筍以金蘭薄鹽醬油嗆燒，帶有醬香與焦糖香，雞肉捲表層稍微炙燒，最後以杏鮑菇脆片詮釋老薑片，將三杯料理改以法式精緻手法呈現。

EMBERS主廚郭庭瑋翻新「客家小炒」，將料理主體以「白色」視覺呈現。料理選用金蘭薄鹽醬油，將魷魚乾等香辛食材浸置於薄鹽醬油中，降低鹽分正好可以讓更多的風味融合；以新鮮軟絲跟香脆芹菜襯入煸香豆乾，不與醬油拌炒，而是將傳統客家小炒風味萃入醬油做為醬汁，展現金蘭薄鹽醬油的甘鮮美。

「金蘭迎向百年，我們堅持釀造古法醬味工藝。」金蘭食品董事長鍾淳名表示：「此次攜手米其林主廚共同創造醬其林料理，透過兩位主廚的不同料理風格，打造台菜的多元風貌和魅力，我們堅持保有傳承並創造經典。」