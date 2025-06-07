韓國人氣甜品「鯛魚燒界的愛馬仕」 快閃台北晶華

繼引進甜甜圈、紙巾吐司、可頌塔、裸感草莓蛋糕等「顏值當道」的國際甜品登台，台北晶華酒店再度攜手韓國人氣甜點品牌Les Amis Honnetes，於6月20日至7月31日推出「Regent x Les Amis Honnetes」甜點快閃活動，精選擁有香酥外皮、爆漿內餡且造型吸睛的「可頌鯛魚燒」，以及首次進軍台灣市場、散發濃郁奶香的「Butter Bar磚蛋糕」兩款韓國當紅話題甜點，於「晶華美食到你家」及晶華酒店一樓Regent Gift Shop限時販售。「可頌鯛魚燒」每盒6入、「Butter Bar 磚蛋糕」每盒5入，售價皆為980元。

來自韓國首爾的Les Amis Honnetes，以其獨特的韓系美學結合法式甜點工藝而聲名大噪，品牌名稱意為「真誠的朋友們」，象徵以誠意與溫度製作每一款甜品。品牌創辦人兼主廚朴成彩畢業於法國藍帶廚藝學院，擅長在傳統經典中創新。讓Les Amis Honnetes一夕爆紅的「可頌鯛魚燒」，也是主廚的成名代表作，他從傳統的鯛魚燒中找靈感，以可頌麵皮取代原本的奶蛋麵皮，將可頌麵團塗上糖漿後放入鯛魚燒模具中烘烤，內餡則是以法式卡士達的手法調配，不僅將內餡外露創造視覺效果、也融入絲滑爆漿的豐富口感，成功吸睛並掀起話題，更被韓國網媒譽為「鯛魚燒界的愛馬仕」，瞬間成為江南甜點圈的指標性產品。

此次來台快閃的「可頌鯛魚燒」共有6種人氣口味，包括奢華濃郁的杜拜巧克力、滋味酸甜且果香十足的草莓卡士達、清新回甘的靜岡抹茶、層次豐富的黑金巧克力、經典不敗的紅豆奶油，以及向台灣消費者展現傳統韓式風味為晶華獨家研發的黃豆粉奶油。

另一款首度登台的「Butter Bar磚蛋糕」，則是介於磅蛋糕與瑪德蓮之間的創新美味，透過精準的奶油及麵粉比例，Les Amis Honnetes烘烤出屬於自己的奶油蛋糕體，由於其口感札實、奶香濃郁且造型方正如磚，便取名為「Butter Bar磚蛋糕」，此次一共帶來5種口味，包括經典香草、伯爵茶香、蜂蜜香栗、濃萃咖啡與焦糖奶油。主廚建議，除了常溫品嘗、直接感受濃郁的奶油香氣外，也可以放入冰箱冷藏1至2小時後食用，或冷凍後在室溫下回溫15至20分鐘再享用，一盒蛋糕可有三種口感享受。

詳情或預訂可洽：02-2523-8000轉Regent Gift Shop外帶櫃

「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT