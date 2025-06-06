快訊

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

迎618商機 小七「i預購」Switch 2主機組合88折

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

迎戰618購物節，「7-ELEVEN i預購」火力全開、88折讓任天堂鐵粉買到最新主機，6月18日中午12點起限量開搶「Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合」加《咚奇剛 蕉力全開》中文版，售價17,660元，結帳即享12% OPENPOINT點數回饋，相當於88折優惠，一次入手NS2與兩款最新遊戲，任天堂粉絲絕對不能錯過。

7-ELEVEN同步整合線上線下通路搶攻新機上市熱潮，6月18日上午11點起限量開放門市預購「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」，售價15,580元，於正式發售當天7月10日起就可在原預購門市取貨，取貨最快不用等。

「iOPEN Mall」更祭出「1元購」Switch2瑪利歐賽車主機同捆組吸引最新會員加入，即日起至6月15日前以OPENPOINT會員身分註冊成功為iOPEN Mall會員者，就有機會獲得抽獎資格。

其他618好康還包括「7-ELEVEN i預購」與Samsung三星同步發售新品「75型 QLED QEF1 4K Samsung Vision AI 智慧顯示器」，通路獨家買大送小，買75型送「43型 Crystal UHD DUE800 4K 智慧顯示器」只要60,900元，即日起至6月30日再加碼享11% OPENPOINT點數回饋。美妝保養類別更集結SK-II青春露、資生堂百優精純乳霜與怡麗絲爾、安耐曬等品牌推出買一送一或是兩入組優惠，到6月底前皆可享全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋，年中囤貨就衝這一波。

瑪利歐賽車 OPENPOINT

延伸閱讀

中正大學旁桌遊館林立 警衝場破德州撲克賭場...學生賭客就有8人

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣超高 玩家遇全場24人全員皆牛

任天堂Switch 2全球大搶購 高盛看好出貨前景…上調年度獲利預估

任天堂Switch 2開賣 鴻準、偉詮電、旺宏 進補

相關新聞

張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少，持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓（V...

全新疊川純麥威士忌深入四川峨嵋秘境 首創三大洲桶陳工藝

聚焦逐漸興起威士忌浪潮的中國市場，來自法國的國際烈酒領導集團保樂力加（Pernod Ricard），看上擁有得天獨厚山水...

震撼！「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年來到高雄市擴大規模舉辦，展覽透過投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、...

「台流來襲」劇集聯合行銷記者會眾星雲集 《男公館》卡司搶眼

文化部與臺灣電視劇製作產業聯合總會昨日（5日）舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，集聚14部強檔台劇團隊，包括《成功路上》、《喝酒吧！笨蛋》、《寶島西米樂》、《我們與惡的距離II》、《拜六禮拜》、《親密之海》、《如果我不曾見過太陽》、《同棲散策》、《郵票與舒芙蕾》、《舊金山美容院》、《零日攻擊》、《男公館》、《時候》、《百味人生》，以及眾多演員齊亮相，聲勢相當浩大。

新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」，特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（G...

兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。