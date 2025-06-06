迎618商機 小七「i預購」Switch 2主機組合88折

迎戰618購物節，「7-ELEVEN i預購」火力全開、88折讓任天堂鐵粉買到最新主機，6月18日中午12點起限量開搶「Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合」加《咚奇剛 蕉力全開》中文版，售價17,660元，結帳即享12% OPENPOINT點數回饋，相當於88折優惠，一次入手NS2與兩款最新遊戲，任天堂粉絲絕對不能錯過。

7-ELEVEN同步整合線上線下通路搶攻新機上市熱潮，6月18日上午11點起限量開放門市預購「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」，售價15,580元，於正式發售當天7月10日起就可在原預購門市取貨，取貨最快不用等。

「iOPEN Mall」更祭出「1元購」Switch2瑪利歐賽車主機同捆組吸引最新會員加入，即日起至6月15日前以OPENPOINT會員身分註冊成功為iOPEN Mall會員者，就有機會獲得抽獎資格。

其他618好康還包括「7-ELEVEN i預購」與Samsung三星同步發售新品「75型 QLED QEF1 4K Samsung Vision AI 智慧顯示器」，通路獨家買大送小，買75型送「43型 Crystal UHD DUE800 4K 智慧顯示器」只要60,900元，即日起至6月30日再加碼享11% OPENPOINT點數回饋。美妝保養類別更集結SK-II青春露、資生堂百優精純乳霜與怡麗絲爾、安耐曬等品牌推出買一送一或是兩入組優惠，到6月底前皆可享全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋，年中囤貨就衝這一波。