快訊

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

全聯超過20款獨家冰品 滿額最高14%回饋

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯超過20款獨家冰品，滿額最高14%回饋。圖／全聯提供
全聯超過20款獨家冰品，滿額最高14%回饋。圖／全聯提供

為迎戰2025盛夏，「全聯冰友會」集結超過20款獨家冰品，6日~19日全店冰品單筆每滿199元現折15元（可累折），搭配年中慶每周六、日用全支付滿額贈點最高享14%回饋；全聯小時達也同步推出滿額贈點，讓冰控用最超值的價格，各種口味一次吃透透，預計本檔在新品及優惠帶動下相關品類可望達兩成以上業績成長。

全聯觀察，今年氣溫提前升高，冰品銷量自4月起明顯攀升，1月至5月底整體冰品業績達雙位數成長，其中以「桶裝冰淇淋」成長最多超過四成，其次為雪糕及冰棒類別。除了紅豆、花生冰棒，香草冰淇淋及巧克力雪糕、甜筒等回購率超高的國產經典口味外，上半年度全聯進口冰品也有雙位數顯著成長。

盤點2025上半年度銷售最熱、聲量最高的冰品陣容：「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」、「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」、「阿奇儂x法朋優雅琺果草莓優格雪糕」、「桂冠冰菓室愛文芒果雪酪」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「Poki x大苑子百吉愛文芒果冰棒」，全都準備好等你開吃！6/6~6/19還有最適合囤貨的買一送一人氣冰品登場：「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「阿奇儂Tri-pops果汁火箭冰」、「阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝/熱帶水果雪貝」等回購率超高熱銷款限時開搶，被圈粉的冰友們，這波補貨機會千萬別再錯過。

冰淇淋 冰品 全聯

延伸閱讀

大潤發升級「大全聯」會員早鳥升級送100點 限時消費點數2倍送

全聯上架神級水果！婆媽驚呼「超大」：又甜又多汁

全聯新上架1款「網紅冰淇淋」！一票網友哀號：超難搶

昂貴的冰淇淋是智商稅還是真的比較營養？專家曝關鍵在於一成分

相關新聞

張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少，持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓（V...

全新疊川純麥威士忌深入四川峨嵋秘境 首創三大洲桶陳工藝

聚焦逐漸興起威士忌浪潮的中國市場，來自法國的國際烈酒領導集團保樂力加（Pernod Ricard），看上擁有得天獨厚山水...

震撼！「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年來到高雄市擴大規模舉辦，展覽透過投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、...

「台流來襲」劇集聯合行銷記者會眾星雲集 《男公館》卡司搶眼

文化部與臺灣電視劇製作產業聯合總會昨日（5日）舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，集聚14部強檔台劇團隊，包括《成功路上》、《喝酒吧！笨蛋》、《寶島西米樂》、《我們與惡的距離II》、《拜六禮拜》、《親密之海》、《如果我不曾見過太陽》、《同棲散策》、《郵票與舒芙蕾》、《舊金山美容院》、《零日攻擊》、《男公館》、《時候》、《百味人生》，以及眾多演員齊亮相，聲勢相當浩大。

新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」，特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（G...

兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。