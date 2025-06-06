全聯超過20款獨家冰品 滿額最高14%回饋

為迎戰2025盛夏，「全聯冰友會」集結超過20款獨家冰品，6日~19日全店冰品單筆每滿199元現折15元（可累折），搭配年中慶每周六、日用全支付滿額贈點最高享14%回饋；全聯小時達也同步推出滿額贈點，讓冰控用最超值的價格，各種口味一次吃透透，預計本檔在新品及優惠帶動下相關品類可望達兩成以上業績成長。

全聯觀察，今年氣溫提前升高，冰品銷量自4月起明顯攀升，1月至5月底整體冰品業績達雙位數成長，其中以「桶裝冰淇淋」成長最多超過四成，其次為雪糕及冰棒類別。除了紅豆、花生冰棒，香草冰淇淋及巧克力雪糕、甜筒等回購率超高的國產經典口味外，上半年度全聯進口冰品也有雙位數顯著成長。

盤點2025上半年度銷售最熱、聲量最高的冰品陣容：「小美x beard papa's卡士達冰淇淋」、「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」、「阿奇儂x法朋優雅琺果草莓優格雪糕」、「桂冠冰菓室愛文芒果雪酪」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「Poki x大苑子百吉愛文芒果冰棒」，全都準備好等你開吃！6/6~6/19還有最適合囤貨的買一送一人氣冰品登場：「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」、「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「阿奇儂Tri-pops果汁火箭冰」、「阿奇儂x蜷尾家職人冰-雙重莓果雪貝/熱帶水果雪貝」等回購率超高熱銷款限時開搶，被圈粉的冰友們，這波補貨機會千萬別再錯過。