快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除原廠空運來台的13件骨董表、22件當代作品，現場並邀請江詩丹頓雕刻大師現場示範工藝創作。圖／江詩丹頓提供
除原廠空運來台的13件骨董表、22件當代作品，現場並邀請江詩丹頓雕刻大師現場示範工藝創作。圖／江詩丹頓提供

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少，持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓（Vacheron Constantin）繼先前在杜拜舉辦The Quest 270年特展，今日再度於國立臺灣師範大學美術館帶來The Quest特展的台灣站。展覽以品牌美學核心「矢志不渝，追求卓越」（The Quest）為出發，包含五大主題，並邀請台灣在地11位藝術家參展，展品涵蓋自原廠空運來台的13只骨董表、22只當代系列並包含2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展新作，開幕記者會上並邀請人氣男星張孝全出席站台。

出席活動時的張孝全以一身黑色單扣西裝展現穩重的紳士氣息，並手戴一款Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。表款除了是2025年度新作，並使用江詩丹頓自製的2162 R31/270自動上鏈機芯，除了具備逆跳日期、陀飛輪兩項功能，兼具日常、賞玩與收藏性，機芯並具備特殊的270年紀念機刻雕花紋路，機芯上亦有結合270數字的馬爾他十字，將僅在2025年新作中現身、別具意義。

骨董表展出中，一只1824年的18K玫瑰金跳時視窗懷表是現場的「大家長」，歷史上看200年。懷表面盤擁三層的機刻雕花工藝、中央大型分針，以及阿拉伯數字視窗小時顯示，展現的是江詩丹頓對古典精神的追求；兩款皆來自1910年的18K黃金甲蟲墜鍊表與結合琺瑯、機刻雕花的項鍊表，帶人看見早在20世紀初、江詩丹頓在裝飾藝術與女性時計上的別出心裁，探究女性與時計、珠寶的更多樣貌；此外一只1938年的18K黃金二問報時懷表除了於面盤上展現金雕與鑿雕雙重技法，特別使用洛可可式風格的指針，更凸顯了懷舊之美。

展出的22只當代新品中，2019年問世的高振頻Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表是首次現身台灣，閣樓工匠（Les Cabinotiers）則展現了江詩丹頓在頂級訂製與工藝的淵源，像是兩只運用中國清朝皇室紋樣「海水江崖紋」的「月耀山河」、「浪湧乾坤」表款運用上掐絲琺瑯、手工雕刻與鑽石鑲嵌，在方寸間藏入大江大海的磅礴。江詩丹頓現任的雕刻大師、63歲的Gabriel Salgado de Arce則也在現場示範精雕的手藝、技巧與經驗分享。此外品牌年度重量級大作：Les Cabinotiers閣樓工匠的Tribute to the Tour de L’Île腕表則個別以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標，三款皆為獨一無二限量一只，亦在現場珍貴陳列。

特展中江詩丹頓並邀請11位台灣名家包含建築師姚仁喜、劉培森、攝影師黃天仁、藝術家范承宗、木雕藝術家陳啟村、看版繪師顏振發、書畫藝術家朱振南、唱片專輯封面設計師蕭青陽.....透過不同名家的作品示範，像是姚仁喜所設計的故宮南院以書法中的濃墨、飛白與渲染三種技法呈現流線型的虛實量體，是對建築結構體的探究，而蕭青陽設計《我身騎白馬》封面時，則將中國書法碑帖、版畫佐以電腦繪圖混搭，呈現將傳統意象二創的美學變形。11位藝術家的創作除為展覽賦予了在地性，更展現不同專業領域對美、對藝術的矢志追求，並回扣展覽與江詩丹頓本身The Quest的風格重心與縱深。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）270周年The Quest特展將從6月7日（六）起開展，同時並將邀請六位名家展開三場專業跨界座談，地點為國立臺灣師範大學美術館，地址為台北市大安區和平東路一段129號，每日自早上11點至傍晚4點，並可過品牌LINE官方帳號Vacheron Constantin、提前預約。

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour De L’Île腕表具象機刻雕花與大明火微繪琺瑯款，全球限量一只。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour De L’Île腕表具象機刻雕花與大明火微繪琺瑯款，全球限量一只。圖／江詩丹頓提供
牆上除精選約17只骨董時計還原江詩丹頓270年的重要時刻，空中飛揚懸吊的裝置藝術靈感則源自江詩丹頓與第一位學徒簽訂的合約。圖／江詩丹頓提供
牆上除精選約17只骨董時計還原江詩丹頓270年的重要時刻，空中飛揚懸吊的裝置藝術靈感則源自江詩丹頓與第一位學徒簽訂的合約。圖／江詩丹頓提供
台灣知名建築師劉培森。圖／江詩丹頓提供
台灣知名建築師劉培森。圖／江詩丹頓提供
為紀念270周年，江詩丹頓的年度表款多具備特殊的馬爾他十字偏心式機刻雕花。圖／江詩丹頓提供
為紀念270周年，江詩丹頓的年度表款多具備特殊的馬爾他十字偏心式機刻雕花。圖／江詩丹頓提供
城邦國際名表雜誌總編輯劉必祥將在江詩丹頓270周年巡展中參與對談講座。圖／江詩丹頓提供
城邦國際名表雜誌總編輯劉必祥將在江詩丹頓270周年巡展中參與對談講座。圖／江詩丹頓提供
張孝全今日以江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表出席活動，展現熟男紳士風範。圖／江詩丹頓提供
張孝全今日以江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表出席活動，展現熟男紳士風範。圖／江詩丹頓提供
蕭青陽設計《我身騎白馬》封面時將書法碑帖、版畫佐以電腦繪圖混搭，呈現傳統意象二創的美學試驗。記者釋俊哲／攝影
蕭青陽設計《我身騎白馬》封面時將書法碑帖、版畫佐以電腦繪圖混搭，呈現傳統意象二創的美學試驗。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓The Quest 270周年特展台灣站，自6月7日起於國立臺灣師範大學美術館展出。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓The Quest 270周年特展台灣站，自6月7日起於國立臺灣師範大學美術館展出。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓2025年的鏤雕逆跳陀飛輪機芯，在陀飛輪框架、橋板上都藏入了270周年的特殊印記，只此一年限定。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓2025年的鏤雕逆跳陀飛輪機芯，在陀飛輪框架、橋板上都藏入了270周年的特殊印記，只此一年限定。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’Île腕表，以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’Île腕表，以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓2025年新作、鏤雕逆跳日曆陀飛輪腕表，四月才於日內瓦發表、近日已抵達台灣上市。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓2025年新作、鏤雕逆跳日曆陀飛輪腕表，四月才於日內瓦發表、近日已抵達台灣上市。圖／江詩丹頓提供
藝術家范承宗藝術品《魯班月》，以三軸組合積木呈現圓滿月亮意象，也如江詩丹頓透過現代科技輔以傳統技藝的新舊激盪。記者釋俊哲／攝影
藝術家范承宗藝術品《魯班月》，以三軸組合積木呈現圓滿月亮意象，也如江詩丹頓透過現代科技輔以傳統技藝的新舊激盪。記者釋俊哲／攝影
Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’Île腕表，以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標。圖／江詩丹頓提供
Les Cabinotiers閣樓工匠Tribute to the Tour de L’Île腕表，以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標。圖／江詩丹頓提供

設計師 藝術家

延伸閱讀

新北鶯歌美術館今會勘 民代要求動線標誌要再加強

新北美術館保全為貨車出入「擋行人走斑馬線」 交通局：違反道交條例

「器子」熱賣1450萬！全場歪樓問「張孝全到底有多粗」

賀軍翔消失180天首露面　認藝人沒工作時「就吃老本」

相關新聞

張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少，持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓（V...

全新疊川純麥威士忌深入四川峨嵋秘境 首創三大洲桶陳工藝

聚焦逐漸興起威士忌浪潮的中國市場，來自法國的國際烈酒領導集團保樂力加（Pernod Ricard），看上擁有得天獨厚山水...

震撼！「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年來到高雄市擴大規模舉辦，展覽透過投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、...

「台流來襲」劇集聯合行銷記者會眾星雲集 《男公館》卡司搶眼

文化部與臺灣電視劇製作產業聯合總會昨日（5日）舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，集聚14部強檔台劇團隊，包括《成功路上》、《喝酒吧！笨蛋》、《寶島西米樂》、《我們與惡的距離II》、《拜六禮拜》、《親密之海》、《如果我不曾見過太陽》、《同棲散策》、《郵票與舒芙蕾》、《舊金山美容院》、《零日攻擊》、《男公館》、《時候》、《百味人生》，以及眾多演員齊亮相，聲勢相當浩大。

新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」，特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（G...

兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。