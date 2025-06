張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少,持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓(Vacheron Constantin)繼先前在杜拜舉辦The Quest 270年特展,今日再度於國立臺灣師範大學美術館帶來The Quest特展的台灣站。展覽以品牌美學核心「矢志不渝,追求卓越」(The Quest)為出發,包含五大主題,並邀請台灣在地11位藝術家參展,展品涵蓋自原廠空運來台的13只骨董表、22只當代系列並包含2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展新作,開幕記者會上並邀請人氣男星張孝全出席站台。

出席活動時的張孝全以一身黑色單扣西裝展現穩重的紳士氣息,並手戴一款Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。表款除了是2025年度新作,並使用江詩丹頓自製的2162 R31/270自動上鏈機芯,除了具備逆跳日期、陀飛輪兩項功能,兼具日常、賞玩與收藏性,機芯並具備特殊的270年紀念機刻雕花紋路,機芯上亦有結合270數字的馬爾他十字,將僅在2025年新作中現身、別具意義。

骨董表展出中,一只1824年的18K玫瑰金跳時視窗懷表是現場的「大家長」,歷史上看200年。懷表面盤擁三層的機刻雕花工藝、中央大型分針,以及阿拉伯數字視窗小時顯示,展現的是江詩丹頓對古典精神的追求;兩款皆來自1910年的18K黃金甲蟲墜鍊表與結合琺瑯、機刻雕花的項鍊表,帶人看見早在20世紀初、江詩丹頓在裝飾藝術與女性時計上的別出心裁,探究女性與時計、珠寶的更多樣貌;此外一只1938年的18K黃金二問報時懷表除了於面盤上展現金雕與鑿雕雙重技法,特別使用洛可可式風格的指針,更凸顯了懷舊之美。

展出的22只當代新品中,2019年問世的高振頻Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表是首次現身台灣,閣樓工匠(Les Cabinotiers)則展現了江詩丹頓在頂級訂製與工藝的淵源,像是兩只運用中國清朝皇室紋樣「海水江崖紋」的「月耀山河」、「浪湧乾坤」表款運用上掐絲琺瑯、手工雕刻與鑽石鑲嵌,在方寸間藏入大江大海的磅礴。江詩丹頓現任的雕刻大師、63歲的Gabriel Salgado de Arce則也在現場示範精雕的手藝、技巧與經驗分享。此外品牌年度重量級大作:Les Cabinotiers閣樓工匠的Tribute to the Tour de L’Île腕表則個別以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝,致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標,三款皆為獨一無二限量一只,亦在現場珍貴陳列。

特展中江詩丹頓並邀請11位台灣名家包含建築師姚仁喜、劉培森、攝影師黃天仁、藝術家范承宗、木雕藝術家陳啟村、看版繪師顏振發、書畫藝術家朱振南、唱片專輯封面設計師蕭青陽.....透過不同名家的作品示範,像是姚仁喜所設計的故宮南院以書法中的濃墨、飛白與渲染三種技法呈現流線型的虛實量體,是對建築結構體的探究,而蕭青陽設計《我身騎白馬》封面時,則將中國書法碑帖、版畫佐以電腦繪圖混搭,呈現將傳統意象二創的美學變形。11位藝術家的創作除為展覽賦予了在地性,更展現不同專業領域對美、對藝術的矢志追求,並回扣展覽與江詩丹頓本身The Quest的風格重心與縱深。