張孝全站台江詩丹頓270周年巡展 師大美術館限期展出

擁有悠久歷史的瑞士頂級原就稀少，持續250以上且歷史未曾間斷的頂級表廠更如鳳毛麟角。今年邁向270周年紀念的江詩丹頓（Vacheron Constantin）繼先前在杜拜舉辦The Quest 270年特展，今日再度於國立臺灣師範大學美術館帶來The Quest特展的台灣站。展覽以品牌美學核心「矢志不渝，追求卓越」（The Quest）為出發，包含五大主題，並邀請台灣在地11位藝術家參展，展品涵蓋自原廠空運來台的13只骨董表、22只當代系列並包含2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展新作，開幕記者會上並邀請人氣男星張孝全出席站台。

出席活動時的張孝全以一身黑色單扣西裝展現穩重的紳士氣息，並手戴一款Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。表款除了是2025年度新作，並使用江詩丹頓自製的2162 R31/270自動上鏈機芯，除了具備逆跳日期、陀飛輪兩項功能，兼具日常、賞玩與收藏性，機芯並具備特殊的270年紀念機刻雕花紋路，機芯上亦有結合270數字的馬爾他十字，將僅在2025年新作中現身、別具意義。

骨董表展出中，一只1824年的18K玫瑰金跳時視窗懷表是現場的「大家長」，歷史上看200年。懷表面盤擁三層的機刻雕花工藝、中央大型分針，以及阿拉伯數字視窗小時顯示，展現的是江詩丹頓對古典精神的追求；兩款皆來自1910年的18K黃金甲蟲墜鍊表與結合琺瑯、機刻雕花的項鍊表，帶人看見早在20世紀初、江詩丹頓在裝飾藝術與女性時計上的別出心裁，探究女性與時計、珠寶的更多樣貌；此外一只1938年的18K黃金二問報時懷表除了於面盤上展現金雕與鑿雕雙重技法，特別使用洛可可式風格的指針，更凸顯了懷舊之美。

展出的22只當代新品中，2019年問世的高振頻Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表是首次現身台灣，閣樓工匠（Les Cabinotiers）則展現了江詩丹頓在頂級訂製與工藝的淵源，像是兩只運用中國清朝皇室紋樣「海水江崖紋」的「月耀山河」、「浪湧乾坤」表款運用上掐絲琺瑯、手工雕刻與鑽石鑲嵌，在方寸間藏入大江大海的磅礴。江詩丹頓現任的雕刻大師、63歲的Gabriel Salgado de Arce則也在現場示範精雕的手藝、技巧與經驗分享。此外品牌年度重量級大作：Les Cabinotiers閣樓工匠的Tribute to the Tour de L’Île腕表則個別以精雕、琺瑯、機刻雕花等多重工藝，致敬對日內瓦與江詩丹頓皆別具意義的經典地標，三款皆為獨一無二限量一只，亦在現場珍貴陳列。

特展中江詩丹頓並邀請11位台灣名家包含建築師姚仁喜、劉培森、攝影師黃天仁、藝術家范承宗、木雕藝術家陳啟村、看版繪師顏振發、書畫藝術家朱振南、唱片專輯封面設計師蕭青陽.....透過不同名家的作品示範，像是姚仁喜所設計的故宮南院以書法中的濃墨、飛白與渲染三種技法呈現流線型的虛實量體，是對建築結構體的探究，而蕭青陽設計《我身騎白馬》封面時，則將中國書法碑帖、版畫佐以電腦繪圖混搭，呈現將傳統意象二創的美學變形。11位藝術家的創作除為展覽賦予了在地性，更展現不同專業領域對美、對藝術的矢志追求，並回扣展覽與江詩丹頓本身The Quest的風格重心與縱深。