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全新疊川純麥威士忌深入四川峨嵋秘境 首創三大洲桶陳工藝

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「疊川純麥威士忌」於2024年首度參加國際烈酒競賽International Spirits Challenge，即獲得金獎肯定。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」於2024年首度參加國際烈酒競賽International Spirits Challenge，即獲得金獎肯定。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聚焦逐漸興起威士忌浪潮的中國市場，來自法國的國際烈酒領導集團保樂力加（Pernod Ricard），看上擁有得天獨厚山水風土的四川峨嵋山秘境，攜中法聯袂之力，打造旗下首間中國威士忌酒廠。「疊川純麥威士忌」以獨特東方禪意為基調，融合世界級橡木桶技術與在地風土原料，打造出兼具層次感與東方氣質的新世代威士忌風格。

「疊川純麥威士忌」享有得天獨厚的高山水源、四季分明且終年氤氳的氣候，以及一年僅一穫、富含蛋白質的長生長期在地大麥，在快速熟成的環境下，造就出展現當地風土的細緻語彙。此次更首創橫跨三大洲橡木桶的熟成勾兌工藝，結合西班牙Oloroso雪莉桶、美國波本桶與酒廠獨有的「長白山單嶺蒙古櫟橡木桶」，堆疊出極具禪意的風味層次，也呼應了「疊川」二字交融的雋永詩意——「緣起於千年古剎峨嵋山靈岩寺的秀美開闊山林，柔美質樸的河流潺潺流淌於峨眉山間。」

生長於長白山自然保護區的蒙古櫟木，以其硬木質地為標誌特色，並且生長週期極慢，成材率極低、成本極高。但唯有蒙古櫟木高度多孔的結構，才能讓酒液與木材之間的浸潤融合更加徹底，才使檀香、陳皮與烏木等經典中國味蕾風貌，以更加豐厚飽滿的姿態，層疊纏綿於品鑑者唇齒之間。

「疊川純麥威士忌」飽含優雅花香與東方寺廟裊裊線香與檀香，與帶有柑橘調性的中藥陳皮、香葉、中式蜜餞等深色果乾，共同交疊出極為馥郁的雪莉特質。入口後由奶油蛋糕與龍眼乾主導圓潤口感，酒體厚實飽滿，盡顯豐富濃郁肉桂、沉香等辛香料風味，最終尾韻則以香甜太妃糖，悠長陳皮木質調香氣完美作結。

獨樹一格的層疊韻味，使「疊川純麥威士忌」於2024年首度參加國際烈酒競賽International Spirits Challenge，即獲得金獎肯定。鮮明的古典中國氣質，更讓「疊川純麥威士忌」成為中式料理極致饗宴的百搭首選。

台灣保樂力加也將以奢華中式饗宴為題，攜手五間頂級中餐廳——川雅、雲錦中餐廳、宴客樓中餐廳、明娟樓中餐廳、江南村，詮釋出「疊川純麥威士忌」與經典中菜間的風味交疊之美。即日起至指定菸酒專賣店購買「疊川純麥威士忌」2瓶，即享訂製雙杯禮盒，數量有限，贈完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「疊川純麥威士忌」容量700毫升，酒精濃度40%，建議售價2,400元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」容量700毫升，酒精濃度40%，建議售價2,400元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至指定菸酒專賣店購買「疊川純麥威士忌」2瓶，即享訂製雙杯禮盒，數量有限，贈完為止。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至指定菸酒專賣店購買「疊川純麥威士忌」2瓶，即享訂製雙杯禮盒，數量有限，贈完為止。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」來自氣候四季分明、終年氤氳、造就快速熟成環境的峨眉山間秘境。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」來自氣候四季分明、終年氤氳、造就快速熟成環境的峨眉山間秘境。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」除選用藏家熟知的珍稀歐洲Oloroso雪莉桶與美國波本桶，更獨有的單嶺蒙古櫟橡木桶，首創三大洲橡木桶繁複勾兌工藝。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「疊川純麥威士忌」除選用藏家熟知的珍稀歐洲Oloroso雪莉桶與美國波本桶，更獨有的單嶺蒙古櫟橡木桶，首創三大洲橡木桶繁複勾兌工藝。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒廠內五間地下品酒室依次排開，中間可見層疊的水色景觀，傾流而下，扣合疊川酒廠以二元性貫穿設計，在天與地、水與山之間達到巧奪天工的平衡。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒廠內五間地下品酒室依次排開，中間可見層疊的水色景觀，傾流而下，扣合疊川酒廠以二元性貫穿設計，在天與地、水與山之間達到巧奪天工的平衡。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 蒙古 威士忌

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