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震撼！「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
聯合數位文創董事長李彥甫（右2）、teamLab代表西口正人（左2）、國立科學工藝博物館長李秀鳳（右1）、神腦國際董事長余政憲（左1）出席開展記者會。記者劉學聖／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（右2）、teamLab代表西口正人（左2）、國立科學工藝博物館長李秀鳳（右1）、神腦國際董事長余政憲（左1）出席開展記者會。記者劉學聖／攝影

全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年來到高雄市擴大規模舉辦，展覽透過投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，在全球已累積1500萬以上人次觀賞，此次在6月7日至10月12日，將舉辦在國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳，主辦方期盼以強烈「共創」概念，帶給民眾全新互動體驗和視覺享受。

teamLab代表西口正人表示，去年在台北舉辦teamLab共創未來園獲得絕佳回響，此次移往南部舉辦，作品會充分發揮高雄特色，讓民眾感受港都魅力，並自由創作，teamLab2012年首次在台北美術館舉辦大型特展，發現每個家庭周末時帶著孩童能一同欣賞藝術、活力無限，過去他對美術館印象都是要保持安靜、遵守規則，「台灣教會我們更自由地享受藝術」，這也是共創未來圓的創作契機。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，teamLab共創未來園已是第二次在高雄舉辦，活動意義上並非展覽，而是強大體驗式活動，會場中有許多元素來自參與者的創作，「因為大家的創作，豐富了這個展覽，這是teamLab核心想法」，當中有許多陸海空元素和高雄海洋城市意象，包括老鷹、鯨魚、海豚、飛機、蠑螈，數百台投影機創造如此光影式科技，絕對能讓各年齡層樂在其中、享受其中氛圍，建議穿著白色系服裝來觀展，讓全身融入在光影世界中。

teamLab在台展出已累積超過50萬觀賞人次，主辦方表示，透過沉浸互動形式，每個人都能成為作品一部分，台灣是除了日本以外，展覽次數最多的地方，前後共舉辦７次展覽，此次新增「彩繪環世界」主題，將海豚元素加入其中，民眾能沈浸百花綻放和動物遷徙的山谷中，或徜徉在瀑布浪潮之間，在體驗上帶來全新互動與視覺震撼。科學工藝博物館長李秀鳳也大讚「現場相當震撼！完美融合科技和藝術」。

此次「teamLab共創！未來園」完整展出作品包含「鼓動山谷中的塗鴉自然」、「點滴瀑布」、「與花共生的動物們」、「光球管弦樂團」、「小人兒所居住的音樂牆」、「滑梯水果園」等，其中「鼓動山谷中的塗鴉自然」會隨著真實世界夏季(6月-8月)、秋季(9月-10月)變換型態，花朵變成當季限定品種，特地時間會從萬物身上百花齊放。

「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」6月7日至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沈浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影

美術館 teamLab

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