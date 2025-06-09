蠟筆小新限定店創快閃店營收新高！有你共創打造療癒經濟標竿

以國民經典 IP 「蠟筆小新」為主題的 電影大冒險期間限定店 ，在台北松山文創園區圓滿落幕，短短開幕一個月即突破新台幣 4,000 萬元營業額，最後累積金額更衝破全台快閃店天花板，締造史上最高營收紀錄。這檔由文創團隊「 有你共創 」主辦的快閃店活動，不僅吸引數十萬粉絲朝聖搶購，更凸顯近年興起的「療癒經濟」熱潮已成為台灣展覽與零售通路的顯著趨勢。

多款可愛周邊吸引粉絲爭相搶購，療癒經濟熱潮不容小覷。圖／有你共創提供

蠟筆小新期間限定店以31部《蠟筆小新》全系列經典電影元素為主題設計，免費入場的模式成功吸引大批人潮參觀消費，開幕以來天天大排長龍，粉絲們爭相進館體驗經典逗趣的場景設計，多款週邊商品更是被一掃而空，讓主辦方得加緊腳步盡快補貨。

有你共創打造蠟筆小新經典電影場景，數十萬粉絲前往朝聖。圖／有你共創提供

作為此次 蠟筆小新限定店 的幕後推手，有你共創從內容選題、空間設計到商品研發與現場營運，都展現出對 IP 價值變現的深厚經驗與創意執行力。 有你共創 過去曾經深度參與多起大型展覽商店與快閃店專案，累積了豐富的實戰經驗，旗下專業團隊不僅熟悉動漫畫等內容產業，亦擅長將粉絲情感轉化為具商業價值的產品與服務，擘劃出 IP 內容延伸的全方位版圖。本次蠟筆小新限定店能夠刷新紀錄，正是得益於團隊對於市場趨勢與消費心理的精準把握，將角色故事融入場景體驗，以創新商品滿足粉絲收藏欲望，成功引發廣泛共鳴。

團隊以創新商品滿足粉絲收藏欲望，成功引發廣泛共鳴。圖／有你共創提供

有你共創 IP 授權部總監謝旭恒表示：「面對療癒經濟崛起的潮流，消費者追求的不僅是商品本身，更是難忘的情感體驗。為了更貼近粉絲需求，我們在一年多的籌備期間，多次走訪日本池袋太陽城『蠟筆小新專賣店Crayon Shin-chan Cinema Parde』汲取靈感，規劃出符合台灣消費輪廓的限定商店。有你共創一路以來專注於將優質 IP 內容轉化為貼近人心的互動體驗與周邊產品，此次能創下里程碑，顯示出我們的策略布局與執行方向都朝著正確的目標邁進。」

有你共創總經理林倫慶則表示：「我們將持續深耕這塊領域，積極引進更多國內外廣受喜愛的 IP 合作，打造更新穎、多元的療癒系展覽商店與快閃活動。同時，我們也期望以台灣為基地，將這套成功模式複製到其他市場，讓文化創意內容與商業價值達到雙贏，為產業帶來長遠的正向影響。」

將粉絲情感轉化為具商業價值的產品與服務，有你共創締造快閃店里程碑。圖／有你共創提供