「台流來襲」劇集聯合行銷記者會眾星雲集 《男公館》卡司搶眼

文化部與臺灣電視劇製作產業聯合總會昨日（5日）舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，集聚14部強檔台劇團隊，包括《成功路上》、《喝酒吧！笨蛋》、《寶島西米樂》、《我們與惡的距離II》、《拜六禮拜》、《親密之海》、《如果我不曾見過太陽》、《同棲散策》、《郵票與舒芙蕾》、《舊金山美容院》、《零日攻擊》、《男公館》、《時候》、《百味人生》，以及眾多演員齊亮相，聲勢相當浩大。

由大川大立製作、艾瑞克艾斯與聯合數位文創等共同出品的《男公館》，五月底方才殺青，昨日導演郝心翔、監製張正芬及辛誌諭，帶領演員浩浩蕩蕩登台宣傳，陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝再度齊聚一堂。首次擔任製作人的陳奕，最近喜事連連，不僅求婚成功，未婚妻紀曦晨又傳出有喜的好消息。

出席記者會的男公關們雖然包得緊緊的，陳奕笑稱敬請期待、將是穿得最少的一部片，劇中與陳奕有親密合作的李千娜先前提到，10年前一起合作《失去你的那一天》，兩人分別入圍最佳男配角獎與最佳女主角獎，希望這次合作能再次金鐘入圍。

眾演員累積超過千萬粉絲，成果受到廣大關注。圖／達騰娛樂

《男公館》故事是以人性與慾望為主軸，從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇，而每位男公關都有各自的屬性、擅長的技能，集結黃金卡司陣容及專業製作團隊，未演先轟動的《男公館》，勢必再創一波台劇新高峰。更多最新消息歡迎關注官方粉絲專頁及Instagram。