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新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
遠東Cafe印度主廚羅瓦特（Shiv Rawat）展示多樣豐富的印度香料。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東Cafe印度主廚羅瓦特（Shiv Rawat）展示多樣豐富的印度香料。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」，特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（Gagandeep Singh Sawhney），與遠東Cafe印度籍主廚羅瓦特（Shiv Rawat）及拉克什（Rakesh Semal）強強聯手，帶來印度南北經典美饌。

新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（Gagandeep Singh Sawhney）對於烹飪的熱情，源自於故鄉德里溫暖的童年時光。他回憶，與母親製作印度咖哩餃的記憶，是他對家常味道最純粹的連結與啟蒙，至今仍是創作的靈感泉源。

主廚的烹飪旅程足跡遍及馬爾地夫、泰國、阿聯酋及瑞士等地。每一次的異國探索，都深化了他對食材本質的領悟，並促使他不斷追求創新。薩赫尼強調，「真正的印度料理，其精髓不在於單純的辣度，而是在於香料的層次感、新鮮香草與芳香辛料的精妙掌握。」透過這份對香料藝術的精準詮釋與創新，主廚將印度料理推向了全新維度，更引領食客們進入前所未有的美食體驗。

其中，昔日皇室的勝利饗宴 ｢印度式烤羊肉」也登台，整隻羊腿經獨特印度香料長時間慢烤，使其肉質無比軟嫩多汁，此次嘉年華更獻上盛宴級的「馬沙拉碳烤豬肋排」及「爐烤美國熟成牛排」，讓滋味更加多樣精彩。

另一道皇室餐桌上的奢華絲絨 ｢杏仁起司咖哩」，是昔日北印度的皇室料理，以杏仁、腰果奶油和大量奶油為基底，精心熬製成濃郁且絲滑的醬汁，搭配柔軟的起司，主廚表示，這道曾為皇室貴族專享的料理，每個細節都追求極致奢華，只為重現昔日宮廷的味覺體驗，其風味醇厚，口感豐富，也是印度節日和特殊場合中不可或缺的經典菜餚。

濃郁經典「起司囊餅」，也展現外層金黃酥脆，內裡柔軟有嚼勁，沾取各種印度咖哩一同享用，更貼近香濃的印度滋味。此外，另有來自印度西南部著名的海濱度假勝地果阿邦的 ｢辣炒螃蟹」、烤爐慢烹展現味覺藝術到 ｢拉合爾塔瓦羊排」，以及南印度海鮮溫潤的 ｢椰奶咖哩魚」。最後推薦，歷史傳承的甜品 ｢水果米布丁」，主廚認為，這份純粹的香甜，是跨越世代的共通記憶。

遠東Cafe自助餐廳午、晚餐每位1,580+10%元起，訂位專線：02-7711-2080。

「起司囊餅」是印度麵餅經典美味，麵團揉入香濃起司高溫烘烤，外酥內軟，溫熱奶香滿足。圖/台北遠東香格里拉提供
「起司囊餅」是印度麵餅經典美味，麵團揉入香濃起司高溫烘烤，外酥內軟，溫熱奶香滿足。圖/台北遠東香格里拉提供
「水果米布丁」源自印度豐富歷史，這道經典甜點以純粹香甜，是跨越世代的共通記憶。圖/台北遠東香格里拉提供
「水果米布丁」源自印度豐富歷史，這道經典甜點以純粹香甜，是跨越世代的共通記憶。圖/台北遠東香格里拉提供
「盧迪亞納奶油雞」以獨特奶油質地和溫和風味聞名，呈現極致柔滑口感與醇厚回味。圖/台北遠東香格里拉提供
「盧迪亞納奶油雞」以獨特奶油質地和溫和風味聞名，呈現極致柔滑口感與醇厚回味。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」。圖/台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉遠東Cafe即日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東Cafe「印度食尚嘉年華」特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（Gagandeep Singh Sawhney）來台獻藝。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東Cafe「印度食尚嘉年華」特邀新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼（Gagandeep Singh Sawhney）來台獻藝。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東Cafe印度主廚拉克什（Rakesh Semal）展示剛出爐的印度烤餅，其金黃焦香彷彿撲鼻而來。圖/台北遠東香格里拉提供
遠東Cafe印度主廚拉克什（Rakesh Semal）展示剛出爐的印度烤餅，其金黃焦香彷彿撲鼻而來。圖/台北遠東香格里拉提供
「印度式烤羊肉」(中) 象徵昔日皇室勝利饗宴，口感軟嫩。還有「馬沙拉豬肋排」(左)、「爐烤美國熟成牛排」(右)，滋味奢華精彩。圖/台北遠東香格里拉提供
「印度式烤羊肉」(中) 象徵昔日皇室勝利饗宴，口感軟嫩。還有「馬沙拉豬肋排」(左)、「爐烤美國熟成牛排」(右)，滋味奢華精彩。圖/台北遠東香格里拉提供

皇室 料理 印度

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