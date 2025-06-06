兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺
身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年的經典輪廓：垂直的包款結構與弧形底部，但同時具金屬、皮革兩條背帶可彈性組合，自由展現城市風格的無限優雅可能。
Le Pin系列強調「兩條直線、一抹微笑」（Two Lines, One Smile）為主張，除了是包款的輪廓速寫，更輕易捕捉人們使用Le Pin包款時的雀躍悸動。Le Pin原就具有弧形底部如搖搖木馬般，可垂直擺放、也帶有動感的不確定性，包款側邊還有品牌首字母D大寫的拼接皮革，讓Le Pin雖並未有明顯Logo於外，卻具直觀的高辨識度。
全新Pin Twist包款將擁有皮革、金屬兩條背帶，加上包款一側的扣環，因此兩條背帶可選擇串接成長背帶、或擇一成短背帶，讓Pin Twist具有長背、短背、斜背、手提......最多10種提取方式。新品將帶來茶色、灰色、頁岩綠、梔子黃、黑色、棉花糖紫合計六色，無論搭配小禮服、西裝外套與牛仔褲、長風衣或休閒風，讓Pin Twist為生活帶來小巧的轉變（Twist），也讓嘴角上揚、迎接生活隨時湧現的豐盛與驚奇。
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