兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年的經典輪廓：垂直的包款結構與弧形底部，但同時具金屬、皮革兩條背帶可彈性組合，自由展現城市風格的無限優雅可能。

Le Pin系列強調「兩條直線、一抹微笑」（Two Lines, One Smile）為主張，除了是包款的輪廓速寫，更輕易捕捉人們使用Le Pin包款時的雀躍悸動。Le Pin原就具有弧形底部如搖搖木馬般，可垂直擺放、也帶有動感的不確定性，包款側邊還有品牌首字母D大寫的拼接皮革，讓Le Pin雖並未有明顯Logo於外，卻具直觀的高辨識度。