快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Delvaux Pin Twist帶來了茶色、灰色、頁岩綠、梔子黃、黑色、棉花糖紫合計六種新色。圖／Delvaux提供
Delvaux Pin Twist帶來了茶色、灰色、頁岩綠、梔子黃、黑色、棉花糖紫合計六種新色。圖／Delvaux提供

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年的經典輪廓：垂直的包款結構與弧形底部，但同時具金屬、皮革兩條背帶可彈性組合，自由展現城市風格的無限優雅可能。

Le Pin系列強調「兩條直線、一抹微笑」（Two Lines, One Smile）為主張，除了是包款的輪廓速寫，更輕易捕捉人們使用Le Pin包款時的雀躍悸動。Le Pin原就具有弧形底部如搖搖木馬般，可垂直擺放、也帶有動感的不確定性，包款側邊還有品牌首字母D大寫的拼接皮革，讓Le Pin雖並未有明顯Logo於外，卻具直觀的高辨識度。

全新Pin Twist包款將擁有皮革、金屬兩條背帶，加上包款一側的扣環，因此兩條背帶可選擇串接成長背帶、或擇一成短背帶，讓Pin Twist具有長背、短背、斜背、手提......最多10種提取方式。新品將帶來茶色、灰色、頁岩綠、梔子黃、黑色、棉花糖紫合計六色，無論搭配小禮服、西裝外套與牛仔褲、長風衣或休閒風，讓Pin Twist為生活帶來小巧的轉變（Twist），也讓嘴角上揚、迎接生活隨時湧現的豐盛與驚奇。

包款一側接近底部的扣環設計，讓背帶可有長短不同的多元造型可能。圖／Delvaux提供
包款一側接近底部的扣環設計，讓背帶可有長短不同的多元造型可能。圖／Delvaux提供
由於擁有兩條背帶，讓Pin Twist擁有多達10種造型方式。圖／Delvaux提供
由於擁有兩條背帶，讓Pin Twist擁有多達10種造型方式。圖／Delvaux提供
「兩條直線、一抹微笑」是Le Pin包款的輪廓速寫，更捕捉人們使用包款時的心理微笑線。圖／Delvaux提供
「兩條直線、一抹微笑」是Le Pin包款的輪廓速寫，更捕捉人們使用包款時的心理微笑線。圖／Delvaux提供
圓弧的底部與鏤空圓點，是Delvaux Le Pin系列包款的經典特色。圖／Delvaux提供
圓弧的底部與鏤空圓點，是Delvaux Le Pin系列包款的經典特色。圖／Delvaux提供

比利時 品牌

延伸閱讀

爽吃一波！豐FOOD海陸百匯X阿華田豪華聯名 巧克力爆餡甜點限定現身

大學光、保瑞 認購亮眼

獨／懸賞1萬RMB通緝資通電軍？資安圈：國際行情是百萬美元起跳

川普突發文稱喜歡習「但極難與他達成協議」 專家曝美中關鍵分歧點

相關新聞

兩條背帶、十種組合！Delvaux Pin Twist新包愛搖擺

身為比利時王室愛用品牌，Delvaux為旗下Le Pin系列發表全新Pin Twist新款提包。包款延續了源自1972年...

台達電創辦人鄭崇華 攜手生態學家珍古德保育珊瑚

台達電子文教基金會今天宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參...

3天快閃！首爾米其林二星主廚 帶來韓式當代料理美學

連續兩年摘下首爾米其林二星的法式當代料理餐廳Restaurant Allen，主廚暨負責人Chef Allen徐賢敏應寒...

根本大型藝術現場！HUBLOT Meca-10腕表 越夜越有型

如果說城市建築是人類文明的結晶，那自天頂灑落的光線正讓城市街頭成為一處24小時上演的巨大藝術現場。宇舶表（HUBLOT）...

618購物節來襲！全家搶攻網購商機 Switch 2預購8.9折起

年中網購最大檔618購物節來襲，全家（5903）旗下電商平台「全家行動購」全面啟動「618全家盛典」活動，即日起至6月2...

禮客20周年慶 2人同行免費招待龍蝦 MOSCHINO現省6萬元

禮客20周年慶6月6日至6月30日登場，活動期間百大品牌全面下殺3折起，還有App每日一物限時優惠價可撿便宜。另有消費滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。