台達電創辦人鄭崇華 攜手生態學家珍古德保育珊瑚

台達電子文教基金會今天宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德參觀由台達基金會和海科館共同創立的潮境珊瑚保種中心，見證三方合作，並與台達集團創辦人鄭崇華，一同種下象徵希望的珊瑚苗，將於今年夏天達成1萬株珊瑚的復育工作。

鄭崇華與珍古德參觀潮境珊瑚保種中心，仔細看珊瑚苗的生長狀況，兩人還不時用放大鏡看，仔細聆聽工作人員解說，看到很多小丑魚在珊瑚苗間悠游，稱讚復育情況良好。

珍古德致詞表示，所有生態系統都是緊密相連的，保育沒有國界的區分，需要全球一同努力。很樂見台灣的企業不遺餘力推動海洋保育，今天參觀基隆潮境保種中心，更完整感受到台達復育珊瑚所做的跨國界行動與成果。期望後續的合作，透過珊瑚繪本以及協會長期推動的根與芽全球青年行動計畫，用貼近大眾的方式讓更多人認識珊瑚與海洋生態保育。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華說，台達長期推動節能減碳，致力於環境永續發展，近年更逐步落實生物多樣性保育，利用台達的技術協助研究人員進行珊瑚保種與復育，復育計畫已保存40種以上台灣的珊瑚，並將於今年夏天達成1萬株珊瑚的復育工作。

鄭崇華表示，基金會很榮幸接下來能與國際珍古德協會及海科館合作，將「珊瑚，是海洋的森林」繪本作為推廣媒介，從科技復育的角度出發，引導孩子和大眾更關心台灣的海洋。

2024年底珍古德曾受新加坡政府邀請，見證台達和新加坡國家公園局合作的珊瑚保種中心開幕儀式，今年則和台達更進一步締結合作關係，期望能透過繪本推廣和「根與芽」計畫，讓更多人認識珊瑚與海洋生態保育。

「珊瑚，是海洋的森林」繪本以珊瑚復育實景照搭配插畫，並結合參與台達珊瑚復育計畫的專家學者撰文講解，讀者不分年齡層，皆能深入淺出了解珊瑚礁在生態系的服務功能，以及地球暖化下所面臨的生存危機。