3天快閃！首爾米其林二星主廚 帶來韓式當代料理美學

連續兩年摘下首爾米其林二星的法式當代料理餐廳Restaurant Allen，主廚暨負責人Chef Allen徐賢敏應寒居酒店之邀，將於7月18日至7月20日在BeGood餐廳舉辦僅限4個餐期的客座饗宴，８道式午宴每位6,880元+10%，9道式晚宴每位7,880元+10%，可選搭茶或酒，即日起開放預約訂位。

Chef Allen擅長將時令食材以現代法式烹飪技巧，展現季節風味。為了此次客座，Chef Allen將提前來台並往傳統市場考察，了解與韓國氣候迥異的台灣在海鮮及蔬果的不同，並以台灣在地食材透過韓式當代料理美學，為台灣饕客帶來獨具風格的餐飲體驗。

Chef Allen於韓國出生，在美國內華達大學拉斯維加斯分校主修飯店管理期間對於烹飪產生了興趣，畢業後服務於多家頂尖米其林餐廳，包括紐約的米其林三星餐廳「Eleven Madison Park」、「Per Se」，以及米其林二星餐廳「Daniel」等。在美國生活近20年，Chef Allen返國創立法式現代料理餐廳「L’Impression」，開業首年就獲頒米其林二星，也是韓國最快晉升二星、更是首間開業就直升米其林二星的餐廳。

主廚接著於2021年底再創立「Restaurant Allen」，開業首年摘得一星後，接著連兩年獲頒二星，在韓國高端餐飲界打響名號。此外，Restaurant Allen也入選「Taste of Seoul」百大餐廳，以及「La Liste」全球一千間最佳餐廳。

「最好的料理始於最好的食材，而最好的食材則是當地的當季食材。」Chef Allen認為，唯有運用當令食材，才能讓客人充分感受季節流轉的節奏，除了以木盒盛裝當日使用的食材，也提供產地地圖，此為Restaurant Allen的一大特點。

此次Chef Allen為BeGood客座饗宴所設計的菜單，將大量採用台灣在地食材，包括台灣玉米筍、山蘇、鰻魚及雲林大白菜等，完整呈現台灣當季風土氣味的料理。Chef Allen也將帶來韓國具代表性的傳統農村料理「橡實麵」，以及拿手料理炭烤鰻魚和炭烤牛小排。

首爾米其林二星「Restaurant Allen」Chef Allen客座饗宴

活動時間：7/18（五）晚宴、7/19（六）午晚宴、7/20（日）午宴共四個餐期 活動餐價：8道式午宴每位6,880元+10%、9道式晚宴每位7,880元+10%，佐搭餐葡萄酒或是茶飲 地址：台北市中山區松江路116號（寒居酒店2F BeGood餐廳） 電話：02-25640-3577

寒居酒店BeGood廳景。圖/寒居酒店提供

Restaurant Allen連兩年獲頒首爾米其林二星。圖/寒居酒店提供

首爾米其林二星Restaurant Allen餐廳主理人Chef Allen。圖/寒居酒店提供

首爾米其林二星Restaurant Allen廳景。圖/寒居酒店提供