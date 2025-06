根本大型藝術現場！HUBLOT Meca-10腕表 越夜越有型

如果說城市建築是人類文明的結晶,那自天頂灑落的光線正讓城市街頭成為一處24小時上演的巨大藝術現場。宇舶表(HUBLOT)發表了全新Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」款與「月影」款,結合噴漆、複合材質、長動能機芯,讓表款化身大型結頭藝術現場,低光源?更有型!

即便是歐洲城市的橋墩下或鐵道旁,巨幅的塗鴉常能展現城市街頭的生猛活力。HUBLOT過往從2014年已陸續和多位街頭藝術家包含美國藝術家暨OBEY Clothing創始人Shepard Fairey、法國藝術家Mr. Brainwash,玩具藝術家Tristan Eaton合作。本次全新Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表進而嘗試捕捉街頭大型塗鴉的奔放活力,宇舶先在混凝土複合物中加入高性能複合樹脂、並導入奈米碳結構,讓表殼賦予剛性、深沉色調與大型建築質地;此後HUBLOT再以噴漆為媒材,透過漸層色塊、拉線、測噴等多元手法,甚至連表帶、機芯零件、時標也都「渲染」上了塗鴉魅力,自由奔放。