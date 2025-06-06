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根本大型藝術現場！HUBLOT Meca-10腕表 越夜越有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT以街頭塗鴨藝術為靈感發表了兩只Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」（右）與「月影」款。圖／HUBLOT提供
HUBLOT以街頭塗鴨藝術為靈感發表了兩只Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」（右）與「月影」款。圖／HUBLOT提供

如果說城市建築是人類文明的結晶，那自天頂灑落的光線正讓城市街頭成為一處24小時上演的巨大藝術現場。宇舶表（HUBLOT）發表了全新Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」款與「月影」款，結合噴漆、複合材質、長動能機芯，讓表款化身大型結頭藝術現場，低光源？更有型！

即便是歐洲城市的橋墩下或鐵道旁，巨幅的塗鴉常能展現城市街頭的生猛活力。HUBLOT過往從2014年已陸續和多位街頭藝術家包含美國藝術家暨OBEY Clothing創始人Shepard Fairey、法國藝術家Mr. Brainwash，玩具藝術家Tristan Eaton合作。本次全新Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表進而嘗試捕捉街頭大型塗鴉的奔放活力，宇舶先在混凝土複合物中加入高性能複合樹脂、並導入奈米碳結構，讓表殼賦予剛性、深沉色調與大型建築質地；此後HUBLOT再以噴漆為媒材，透過漸層色塊、拉線、測噴等多元手法，甚至連表帶、機芯零件、時標也都「渲染」上了塗鴉魅力，自由奔放。

HUB1233手動上鍊鏤空機芯是以多達231個零件組成，並具備雙發條盒與10天的水平動力儲存顯示。由於機芯原就是微型的複雜機械結構，透過齒輪、橋板、橫向的金屬框架，形塑了一如城市中摩天大樓的壯闊，也讓塗鴉的奔放視覺由外而內、一氣呵成。限量10只的Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」款擁有交錯以橘、黑、紫、白色的複合視覺，限量30只的「月影款」則如大理石般的漆黑紋理，兩只表款當被運用紫外線照射時，更將煥發出第二層光譜，變身為入夜後的迷彩藝術，任光影與色彩流動，映照出城市街頭深不可測的生猛能量。

HUBLOT Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」，HUB1233自製手動上鏈鏤空機芯、限量10只，163萬元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表「炫日」，HUB1233自製手動上鏈鏤空機芯、限量10只，163萬元。圖／HUBLOT提供
特殊複合材質表殼、精密複雜的機械零件與噴漆藝術手法，為時間創造出難以量測的迷人風貌。圖／HUBLOT提供
特殊複合材質表殼、精密複雜的機械零件與噴漆藝術手法，為時間創造出難以量測的迷人風貌。圖／HUBLOT提供
HUB1233自製手動上鏈鏤空機芯可在透明底蓋中欣賞，散發鮮明的工業建築粗獷氣質。圖／HUBLOT提供
HUB1233自製手動上鏈鏤空機芯可在透明底蓋中欣賞，散發鮮明的工業建築粗獷氣質。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表將在紫外線照射下、披上一件塗鴉風格的彩色新衣。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang Meca-10街頭藝術限量表將在紫外線照射下、披上一件塗鴉風格的彩色新衣。圖／HUBLOT提供

藝術家 建築

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