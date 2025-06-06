618購物節來襲 全家搶攻網購商機 Switch 2預購8.9折起

年中網購最大檔618購物節來襲，全家（5903）旗下電商平台「全家行動購」全面啟動「618全家盛典」活動，即日起至6月24日陸續推出「天天進站領優惠」、「登記抽18%回饋金」、「618限時夜殺8.5折」與「全盈+PAY滿額回饋」四大好康搶攻網購商機。

「全家行動購」集結任天堂Switch 2主機、雅詩蘭黛微分子肌底原生露、寶可夢聯名家電多款人氣爆品下殺2.8折起，另有百款夯品38元起均一價，從日用家電、美妝保養、異國美食到電玩娛樂，與精算小資族、網購剁手黨一同迎接年中最嗨檔期。此外，「全家Fun心取」同步推出取件優惠同歡，6月11日至6月24日，「全家」會員凡於店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection衛生紙9元或Fami!ce霜淇淋19元好禮二選一兌換券乙張。

電商618年中購物節前哨戰正式開打！「全家行動購」推出會員專屬好康，天天進站簽到、玩遊戲，還能領優惠！「全家行動購」首波主打「618狂歡拉霸機」，6月24日前會員天天進站玩拉霸、通通有獎，68元購物金、388元折價券、免運券等你抽，還有機會獲得美妝、保健、寵物用品等多款優惠券，最高可折抵600元；不僅如此，6月24日前於「全家行動購」全館消費不限金額，登記再抽18%回饋，最高現賺6,180元，共將抽出18名幸運得主，還不快即刻下單、清空購物車！

精算小資族看過來，6月10日前於「全家行動購」全館消費滿618元，登記再加碼送3張618元折價券，等同回饋高達1,854元（限06/18 10:00-06/19 23:59使用）；6月11日至6月17日，至「全家行動購」天天簽到不中斷，連續7天打卡成功，再送168元折價券（限06/19 10:00-06/24 23:59使用），越簽越划算、天天有驚喜！

迎戰618購物節，「全家行動購」壓軸爆品登場，無論是Switch鐵粉還是美妝控，通通買得到、買得划算！首推任天堂Switch 2主機搭配瑪利歐賽車世界捆包組，堪稱娛樂最佳首選，原價15,580元，6月18日18:00起限時夜殺8.5折，享平台專屬優惠價13,892元，相當於8.9折；更有多款寶可夢聯名家電與生活小物， BRUNO×寶可夢聯名熱壓三明治機，Q萌造型超級療癒，優惠價Fa點1點加價1,880元。

保養控則不能錯過雅詩蘭黛明星商品微分子肌底原生露（100ML）2入組，限時搶購價只要1,699元，等同下殺2.8折輕鬆帶回家；另有100%日本製SGOOii香爵臉部清潔天作之盒，以胺基酸潔顏、玻尿酸保濕，原價1,299元，618限時優惠價只要899元，相當於7折！

「全家行動購」更整理逾百款商品，推出「38元/68元/168元/368元均一價專區」，精選多款美食、日用品、生活小物，最低38元即可入手；憋氣檸檬汁（600ML）每瓶優惠價68元，金家ㄟ韓式雜菜粉絲包、黑松FIN補給飲料（24入／箱）更只要168元，精打細算小資族還不快囤貨囤起來！

不只如此，「全家行動購」更有多款箱購水飲、消暑冰品享超低優惠價，如奧利多碳酸飲料整箱24瓶，下殺284元等同5.9折，泰山twist環保包裝水只要Fa點1點加價139元；另有會員專屬錢錢放大術「Fa點加價購」優惠，最低只要1點Fa點加價40元起，即可換購焙香胡麻雞胸肉、禾聯碩（5283）循環扇、蒸汽熨斗等眾多商品，僅需半價不到優惠即可入手。