禮客20周年慶 2人同行免費招待龍蝦 MOSCHINO現省6萬元

禮客20周年慶6月6日至6月30日登場，活動期間百大品牌全面下殺3折起，還有App每日一物限時優惠價可撿便宜。另有消費滿額送、抽20萬紅利點數，今年內湖店、公館店更端出周年慶開檔首3日（6/6-6/8）排隊前100名免費送好禮。

禮客周年慶期間，集結百大品牌現省優惠、漾客日式料理推出2人同行來店用餐，每桌免費招待價值980元龍蝦餐點一份，另外特別推出打卡拍照焦點的「馬卡龍壽司」，在壽司上頭點綴不同佐料，搭配金箔、魚子醬提升味覺和視覺，周年慶要讓消費者吃喝購物一次滿足。

漾客日式料理推出「馬卡龍壽司」。圖／禮客提供

活動期間，全館單櫃單筆消費滿5,000送500，內湖店再加碼當日全館滿8,000送「漾客酥炸竹筴魚丼飯＋湯餐點」，公館店當日全館滿6,000送「1瓶3杯」限量好禮，內湖、公館店當日單店累計消費滿10,000送200、15,000送300、20,000送400、30,000送600十足折抵購物券，紅利3倍送多重回饋。

另有抽獎活動，推出單櫃單筆消費1,000元可兌換抽獎券一張，有機會抽中「Apple iPad Wi-Fi 64GB」(價值11,900元/1名)、「 禮客紅利點數20萬點」(價值10,000元/3名)、「英國百年公益瓷器Wedgwood一壺兩杯午茶組」(價值5,940元/1名)、「珍珠長項鍊」(價值3,980元/1名)、「珍珠短項鍊」(價值2,980元/2名)、「Offermann圓谷包」(價值2,740元/1名)、「Staub馬卡龍餐碗6件組」(價值1,599元/1名) 等好禮。

禮客周年慶推出單櫃單筆消費1,000元可兌換抽獎券一張。圖／禮客提供

開檔首3日（6/6-6/8)，內湖店每日限量排隊前100名，每人免費送「隨意鳥地方餐飲集團隨意吧義式手工冰淇淋」1球(每人每日限換1球)，公館店送「7-11梔子花青茶」或「琥珀小葉紅茶」涼夏飲品(2選1，每人每日限換1杯)。

禮客內湖店周年慶首3日（6/6-6/8)，內湖店每日限量排隊前100名，每人免費送「隨意鳥地方餐飲集團隨意吧義式手工冰淇淋」1球。圖／禮客提供

周年慶期間，每日特搜館內國際精品、設計師女裝、運動休閒服飾鞋款、商務配件行李箱、鍋具等超過100個知名品牌推出App限時優惠價，鎖定55萬名App會員會推出價差有感商品，例如內湖店MOSCHINO西裝外套原價85,500元，特價17,100元即可帶回家，直接現省68,400元。夏姿西遊記系列洋裝原價49,800元，特價3,980元，現省45,820元。公館店推出SAMSONITE AZIO系列25吋行李箱原價16,500元，特價8,250元，現省8,250元；公館店PALLADIUM控溫防水鞋原價10,980元，特價4,392元，現省6,588元。

此外，周年慶期間新客下載註冊禮客App還可以獲得200元抵用券，活動期間限時限量推出慢跑運動穿搭單品PUMA女款運動帽、休閒T恤、運動短褲、運動鞋，成套穿搭只要5,002元，還有休閒品牌le coq sportif女款卡其裙、休閒外套、polo衫，成套穿搭只要4,885元就可以帶回家。

另有夏日旅遊必備Samsonite、American Tourister行李箱，Traveler、AIGLE、POLAR BEAR吸濕排汗衫、抗UV外套，與SST&C、ROOTS和LINDARICO、台灣設計師品牌UUIN、汪俐伶WANGLILING等百大品牌全面下殺3折起。