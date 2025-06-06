國民零食「乖乖」變身潮系調酒 WAT聯名組合限量登場

台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT攜手國民零食「乖乖」，推出2套4款聯名新品，打造話題十足的「乖與不乖」雙風格系列，即日起於全台全家便利商店及各大量販超市上市。這次聯名以「我乖？不乖？都由我決定！」為主題，推出兩款「乖派組合」與兩款「不乖派組合」，從甜蜜療癒到辛香挑戰，為經典國民零嘴與新潮瓶裝調酒進行配對。

「乖派組合」包括由WAT推出的乖乖經典零食風味「奶油椰子氣泡雞尾酒」，以及以經典調酒「威士忌酸酒」為靈感的乖乖零食。酒精濃度4%的「奶油椰子氣泡雞尾酒」，結合經典乖乖溫潤椰香與百香果，揉合茉莉花香及綠茶的清爽尾韻，滑順口感帶來療癒系甜味。乖乖推出的「威士忌酸酒風味乖乖零食」，以蜜意酒香微酸開場，鹹香酥脆的玉米脆條則為整體風味收尾，是大人味的層次感。

「不乖派組合」則包括WAT推出的重酒精濃度7%「芭樂清綠茶氣泡雞尾酒」，透過芭樂汁搭配台灣綠茶，在尾韻帶出一抹沁涼薄荷感，酸甜清爽中透著草本餘韻，是夏天最Chill的涼感選擇。乖乖推出的「血腥瑪麗風味乖乖零食」，結合番茄自然酸甜與辛香料後勁，風味奔放，絕對是你從來沒有想像過的「乖乖」風味。

在包裝設計方面，則以黑白對比來呈現，乳白色包裝代表「乖派組合」，「不乖派組合」則以黑色呈現，讓大家在品味新品的當下，為平凡日常注入一點有趣、敢玩、敢試的新態度。

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