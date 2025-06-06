EVOASIS 超充站點突破102站！限時回饋102元
電動車車口數增加，充電站成為冰加必爭之地，EVOASIS宣布全台DC快充站正式突破102站，持續穩居「全台最大充電網」的領先地位。
EVOASis起推出「破百回饋」限時活動：6/6至6/12期間，透過EVOASIS APP單筆充電滿150元，贈送102元充電金，全台會員皆可參與。
目前EVOASIS已於全台建置超過1,200格充電停車格，包含466格DC快充與超過720格AC慢充，不僅站點數最多，亦提供密度最高、效率最即時的充電選擇。與市場上以慢充為主的品牌不同，EVOASIS長期聚焦難度最高的DC快充建置，克服高壓供電、施工限制與場域選址等挑戰，打造真正符合電動車主需求的全台最大充電網。
EVOASIS也同步預告雙北地區將迎來快充擴張高峰。繼三重與南港南軟站啟用後，內湖堤頂大道、北投大度路、中山大直、新店央北與板橋等大台北地區，預計下半年陸續開站。
作為全台唯一同時提供DC快充、AC慢充與家用充電設備的充電品牌，EVOASIS將持續深化全場景服務，從路上到家中全面串聯，實踐「無所不在，值得信賴」的充電承諾。
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