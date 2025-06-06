EVOASIS 超充站點突破102站！限時回饋102元

來自日本知名藝術團隊的「teamLab共創！未來園」全球已超過千萬人次體驗，在台灣也已累積數十萬名觀眾入場，深受廣大民眾喜愛，今年暑假再次回到高雄科工館展出，更首度由神腦國際及旗下代理保健品牌「sakuyo」擔任主要贊助，將獻上超多好康只在本次「teamLab共創！未來園」高雄站。

2025-06-06 08:00