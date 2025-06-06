鋼琴大師普雷特涅夫來台 奏貝多芬「悲愴」與「月光」

「古典音樂就像是一望無際的大海，沉浮著各種差異細微的色彩、音調、意義、概念…」俄羅斯傳奇鋼琴大師普雷特涅夫表示，多數音樂家都是挑選最容易撈取、漂浮在海面上的素材，「但我寧願盡可能潛入海底，深入尋找不一樣的東西」。普雷特涅夫獨奏會6月10日於高雄衛武營音樂廳，11日於台北國家音樂廳登場。

身為21世紀最具魅力的音樂家之一，普雷特涅夫1957年出生於俄羅斯北部港口城市阿爾漢格爾斯克，父母都是音樂家，並在當地音樂學院任教。 21歲時，普雷特涅夫獲1978年柴可夫斯基鋼琴大賽金牌，從此聲名大噪，在鋼琴演奏、指揮和作曲領域都享有盛名。

普雷特涅夫對鋼琴音色有極高的要求，甚至曾因對現代鋼琴音色的不滿而停止公開演奏。在一次偶然的機會下，他發現日本河合SK-EX鋼琴，對其琴鍵手感與音色的靈活性極為讚賞。日本河合特別為他量身打造專屬的鋼琴，每場演出都由日本河合的首席調音師精細調整以達到最佳狀態。這部鋼琴的音色如絲絨般柔滑又透亮，特別適合普雷特涅夫對弱音的高度敏感。

傳大藝術表示，普雷特涅夫將在本場音樂會演繹貝多芬兩大經典：《悲愴》與《月光》奏鳴曲。他的詮釋以強烈對比見長——在《悲愴》中突顯戲劇張力，於《月光》則以流動的節奏營造詩意，並在終樂章迸發澎湃能量。下半場的葛利格《抒情小品》選曲，將展現他對北歐風情的獨到理解。透過精準的音色控制，樂曲時而如薄霧輕籠，時而似曠野晨風，帶領聽眾漫遊於北國的自然與詩意之間。

此外，普雷特涅夫指定的鋼琴將從日本直接運送來台，專屬的調音師亦隨同來台調音，以符合大師對鋼琴音色的苛求。

●｢力晶2025藝文饗宴—鋼琴大師普雷特涅夫獨奏會｣6月10日在高雄衛武營音樂廳，11日在台北國家音樂廳演出，台北場演出當天18:30在國家音樂廳大廳舉辦｢力晶美學藝堂｣演前導聆，邀請蔡永凱博士主講，門票已由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，詳情請洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676，網址：www.arsformosa.com.tw