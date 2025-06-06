北藝中心超級大劇院開了！波蘭「共和國」進駐顛覆劇場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到屏幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影
「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到屏幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影

北藝中心擁有觀眾席可達2300席的超級大劇院(打通大劇院和藍盒子)，卻遲未推出以超級大劇院為舞台的戲劇作品。波蘭導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）作品「共和國」4日起登場北藝中心，終於打開這個近2400平方公尺的超大舞台空間。

「我想做一個實驗：如果一群人忘記工作一整年的話，會發生什麼事？」塔沃柯夫斯基與來自各國的15位藝術家，其中包括演員、作曲家、DJ、服裝設計等，在2019年一同走入立陶宛森林，以僅有的房車與移動住宅，開始共居和創作。此一理想國度的居民不必「上班」，卻每日舉辦電子音樂派對，藉此質疑週休二日、朝九晚五是否仍為人類最佳的生存模式。

「共和國」則把團隊在森林的空間設施全部搬到北藝中心，包括DJ、舞池、廚房、酒吧、桑拿房、拖車等，並把這一年的生活濃縮為六個小時的沉浸式體驗。觀眾既可穿梭各角落，了解「共和國」居民的生活方式並融入其中，甚至連成員裸身洗浴都可一覽無遺；也可抬頭觀看大螢幕觀看工作人員所拍攝的影片。最後團隊拆掉所有設備，大家一起參加音樂派對、熱情狂舞。

「共和國」由三個部份組成，一開始觀眾可以在空間中遊覽、觀看，在其中的小街道迷路；1小時後開始進入表演，整場演出中將會不斷拆除牆壁並播放現場的影像，觀眾像是在電影片場，可以同時看到屏幕和現場正發生的事，編排著多層次又彼此交替的多重敘事；當牆壁逐漸被拆除，第三部份便剩下純粹的狂歡，演員、DJ將以舞蹈、音樂與觀眾共同投入狂歡體驗。

「我無法忍受一直以來被稱作『劇場』的這個東西。」塔沃柯夫斯基指出，人們正處於影像的世界，傳統的劇場已經不足，「我們必須要尋找正處於交叉路口的新形式」。「共和國」沒有明確的舞台，也沒有明確的敘事框架，整場演出更像是營造某種共享經驗，藉由視覺、聲音與身體交織，建立起一個去疆界、反制度的藝術空間。

「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到大銀幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影
「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到大銀幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影
波蘭導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基作品「共和國」4日起登場北藝中心，首次打開2400平方公尺的超級大劇院。記者陳宛茜／攝影
波蘭導演盧卡斯·塔沃柯夫斯基作品「共和國」4日起登場北藝中心，首次打開2400平方公尺的超級大劇院。記者陳宛茜／攝影
「共和國」的居民不必「上班」，卻每日舉辦電子音樂派對，藉此質疑週休二日、朝九晚五是否仍為人類最佳的生存模式。記者陳宛茜／攝影
「共和國」的居民不必「上班」，卻每日舉辦電子音樂派對，藉此質疑週休二日、朝九晚五是否仍為人類最佳的生存模式。記者陳宛茜／攝影
「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到屏幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影
「共和國」讓觀眾像是在電影片場，可以同時看到屏幕和現場正發生的事。記者陳宛茜／攝影

音樂 觀眾 舞台

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