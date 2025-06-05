學生優惠！築間「全品牌78折起」 燒肉、火鍋都享折扣

迎接畢業季，築間餐飲集團集結旗下全品牌，推出「畢業季歡慶優惠」，包括持學生證、教師證或穿校服，滿10人用餐享88折、滿20人享78折等平日優惠，最高每人現省500元以上。

築間餐飲旗下的品牌中，「築間幸福鍋物」提供有17種湯底、27款套餐，還有無限吃到飽的自助吧。2025新推出的鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，則是主打桌邊秀，還提供現炒湯底與多種湯底選擇，主餐提供20餘種的肉品及海鮮，每人285元起。除此之外，針對喜愛燒肉的民眾，還有「燒肉Smile」、「绘馬別邸」 、「朴庶韓國烤肉」、「 朴庶銅盤烤肉」、「紫木槿韓國烤肉」、「紫木槿韓餐酒館」等不同品牌，其他亦有「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」、「築間燒肉本命」等吃到飽品牌。

即日起至6月30日，於平日時段凡持學生證、教師證或穿著校服，並提前訂位，內用滿10人以上，即享88折優惠，滿20人以上再升級為78折優惠。（部份門市不參與此次活動）