2025世界50最佳餐廳公布51至100名 9家亞洲餐廳入列

「2025世界50最佳餐廳(The World's 50 Best Restaurants 2025)」今晚(5日)公布第51~100名榜單,名單涵蓋六大洲25個地區與37座城市的餐廳。其中20家餐廳來自歐洲、8家來自北美洲、8家來自南美洲、3家來自非洲,以及2家來自大洋洲;值得注意的是,共有9家亞洲餐廳入列,成為僅次於歐洲餐廳的第二大勢力。在本屆的12家新進榜餐廳當中,也有兩家來自亞洲。

在進入此榜單的9家亞洲餐廳當中,兩家來自來自東京、兩家來自新加坡、兩家來自上海,首爾、澳門、孟買則各有一家餐廳入榜。兩家入榜的東京餐廳分別為日料餐廳「傳(Den)」(第53名)與中餐廳「茶禅華(Sazenka)」(第71名);「傳(Den)」同時也是在第51至100名榜單中,排名最前面的亞洲餐廳。

來自上海的素食餐廳「福和慧(Fu He Hui)」與專注於福建菜的高級中餐廳「遇外灘(Meet The Bund)」,則分別拿下第64名與第94名;其中「遇外灘(Meet The Bund)」是今年新進榜餐廳。

新加坡直火料理餐廳「Burnt Ends」名列第93名,主打新派新加坡菜的「Labyrinth」,拿下第97名。來自孟買的當代印度菜餐廳「Masque」原本就是「亞洲50最佳餐廳(Asia's 50 Best Restaurants)」常勝軍,這次在「2025世界50最佳餐廳」榜單中名列第68名。

第57名的「Onjium」,是首爾最具代表性的高級韓國料理餐廳之一,與首爾最大的皇宮——景福宮相望,是備受肯定的韓餐fine dining。名列第72名、來自澳門的新進榜餐廳「譚卉(Chef Tam's Seasons」)」,是永利皇宮內的粵菜餐廳,由粵菜大師譚國鋒掌勺,以二十四節氣為創作理念,呈獻轉瞬即逝的時令珍味。

「2025世界50最佳餐廳」榜單排名依據,來自全球1,120位獨立美食專家所投下的票選結果,其中包含享譽國際的主廚、資深美食作家與經常旅行的美食行家。評審團由「世界50最佳餐廳學院」(The World's 50 Best Restaurants Academy)組成,涵蓋28個地區,每區40位成員,包括一名主席,評審成員具有性別平衡並具備專業資格。