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2025世界50最佳餐廳公布51至100名 9家亞洲餐廳入列

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
來自澳門的新進榜餐廳「譚卉」，名列第72名。圖／摘自永利皇宮官網
來自澳門的新進榜餐廳「譚卉」，名列第72名。圖／摘自永利皇宮官網

「2025世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants 2025）」今晚（5日）公布第51～100名榜單，名單涵蓋六大洲25個地區與37座城市的餐廳。其中20家餐廳來自歐洲、8家來自北美洲、8家來自南美洲、3家來自非洲，以及2家來自大洋洲；值得注意的是，共有9家亞洲餐廳入列，成為僅次於歐洲餐廳的第二大勢力。在本屆的12家新進榜餐廳當中，也有兩家來自亞洲。

在進入此榜單的9家亞洲餐廳當中，兩家來自來自東京、兩家來自新加坡、兩家來自上海，首爾、澳門、孟買則各有一家餐廳入榜。兩家入榜的東京餐廳分別為日料餐廳「傳（Den）」（第53名）與中餐廳「茶禅華（Sazenka）」（第71名）；「傳（Den）」同時也是在第51至100名榜單中，排名最前面的亞洲餐廳。

來自上海的素食餐廳「福和慧（Fu He Hui）」與專注於福建菜的高級中餐廳「遇外灘（Meet The Bund）」，則分別拿下第64名與第94名；其中「遇外灘（Meet The Bund）」是今年新進榜餐廳。

新加坡直火料理餐廳「Burnt Ends」名列第93名，主打新派新加坡菜的「Labyrinth」，拿下第97名。來自孟買的當代印度菜餐廳「Masque」原本就是「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」常勝軍，這次在「2025世界50最佳餐廳」榜單中名列第68名。

第57名的「Onjium」，是首爾最具代表性的高級韓國料理餐廳之一，與首爾最大的皇宮——景福宮相望，是備受肯定的韓餐fine dining。名列第72名、來自澳門的新進榜餐廳「譚卉（Chef Tam's Seasons」）」，是永利皇宮內的粵菜餐廳，由粵菜大師譚國鋒掌勺，以二十四節氣為創作理念，呈獻轉瞬即逝的時令珍味。

「2025世界50最佳餐廳」榜單排名依據，來自全球1,120位獨立美食專家所投下的票選結果，其中包含享譽國際的主廚、資深美食作家與經常旅行的美食行家。評審團由「世界50最佳餐廳學院」（The World's 50 Best Restaurants Academy）組成，涵蓋28個地區，每區40位成員，包括一名主席，評審成員具有性別平衡並具備專業資格。

「世界50最佳餐廳」餐廳內容總監William Drew表示：「今年的擴展榜單是對全球美食文化的真誠禮讚，涵蓋六大洲、25個國家，比去年新增兩國入榜。」「2025世界50最佳餐廳」完整名單，將於6月19日（星期四）晚間在杜林Lingotto Fiere所舉辦的頒獎典禮上揭曉。

2025世界50最佳餐廳第51～100名公布。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
2025世界50最佳餐廳第51～100名公布。圖／The World's 50 Best Restaurants提供
本屆新進榜、名列第94名的「遇外灘」，是專注於福建菜的高級中餐廳。圖／摘自IG（@meetthebund_sh）
本屆新進榜、名列第94名的「遇外灘」，是專注於福建菜的高級中餐廳。圖／摘自IG（@meetthebund_sh）
日料餐廳「傳（Den）」（第53名）是在第51至100名榜單中，排名最前面的亞洲餐廳。圖／摘自米其林官網
日料餐廳「傳（Den）」（第53名）是在第51至100名榜單中，排名最前面的亞洲餐廳。圖／摘自米其林官網

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