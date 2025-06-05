618年中慶開跑 電信三雄祭優惠拚場

一年一度電商盛事618年中慶開跑，電信三雄祭出優惠大拚場。中華電（2412）表示，行動、寬頻、影視優惠齊發，再抽6萬點紅包；台灣大（3045）「大哥付你分期」攜手電商平台，狂撒250萬元回饋；遠傳（4904）則表示，網路門市618年中慶開跑 ，Apple Watch等你抽。

中華電信表示，網路門市「618夏拚日」火熱開跑，即日起至6月20日，於中華電信網路門市申請行動、HiNet光世代、MOD指定方案，即享點數加碼、限時回饋等優惠，更有機會獲得6萬點Hami Point大紅包、石頭科技掃拖機器人、Dyson涼暖空氣清淨機等涼夏家電。

中華電信表示，6月8日前完成活動登錄再加碼抽「2025 hito流行音樂獎」品牌特區雙人門票，直擊蔡依林、超殺天團Energy、Ella陳嘉樺、宇宙人等重量級卡司現場精彩演出。

此外，中華電信也祭出Hami Point點數回饋，活動期間新申請精采5G贈點/購機方案享Hami Point最高18,300點、上網量/熱點分享量最高120GB，iPhone 16指定機型最高折抵2,500元；歡慶HiNet 30週年，新申請速在必行方案享最高加碼4,500點，速在有禮1G限定方案新申請即可以優惠價15,990元輕鬆將ASUS 16吋i5輕薄筆電（原價24,900元）帶回家，申請光世代不限方案再抽旗艦掃拖機器人。預付卡儲值4G指定方案加碼抽總額10萬Hami Point；新申請預付卡5G/4G加碼贈Hami Point 100點。

適逢暑假出國旺季，6月9日起於中華電信網路門市申請全球通漫遊方案，享暑期早鳥優惠，每日最低不到32元，支援超過120國使用，暢享跨國漫遊服務。

中華電信表示，為持續升級客戶服務體驗，中華電信APP推出全新功能「樂讀影音」與「兌點購物」服務。「樂讀影音」提供Hami Video運動/影劇精選影片免費看，包括職棒精華片段、最新日韓強檔，還有「Hami書城AI店長」導讀每月熱門書籍。

台灣大哥大表示，旗下先享後付服務「大哥付你分期」與各大電商平台齊推優惠，整個6月共祭出250萬元回饋。即日起至6月30日，新戶於momo購物網、myfone網路門市、486團購等合作平台，使用「大哥付你分期」支付工具，全平台不限期數，首筆單筆消費滿6,000元，成功登記即送800元mo幣，或消費滿1,000元能獲得200元mo幣，回饋率最高達20%，全6月用戶參加各平台加碼活動，最高累計可獲得超過萬元的mo幣與現折優惠。

台灣大表示，「大哥付你分期」為台灣大跨足電信金融領域所推出的先享後付服務，使用流程方便又快速，推升服務2025年前四個月商品交易總額（Gross Merchandise Volume，GMV）年增逾40%。

此外，台灣大表示，持續拓展mo幣跨場域使用版圖，目前已可於myfone實體與網路門市、momo購物網、MyVideo等多元通路折抵，每點mo幣等同新台幣1元、使用無上限。把握618年中慶的高回饋時機，讓mo幣成為最實用也最有感的消費回饋。六月份於momo購物網消費，並使用「大哥付你分期」結帳，即享兩波優惠：即日起至6月18日，單筆滿25,000元且分6期(含)以上，成功登記就送限量5,000元mo幣；6月19日至6月30日期間，單筆滿15,000元且分6期(含)以上，登記送限量2,000元mo幣(活動名額有限，登記額滿為止)。

看準每年618年中慶，是消費者汰舊換新、升級家電與3C設備的熱潮時機，台灣大表示，myfone網路門市同步推出限時回饋活動，即日起至6月30日，使用「大哥付你分期」單筆消費滿20,000元並分6期（含）以上，登記即可獲得限量3,000元mo幣。從話題新手機到智慧家電，輕鬆分期、回饋加碼。

遠傳表示，網路門市618年中慶「連線狂購」活動熱烈展開，即日起至2025年6月30日止，申辦4G單門號299元以上或任一5G單門號方案，即享夯品及人氣家電加購價1元起，包括輝葉狠狠按mini按摩枕、史努比三明治機、富力森2L微電腦萬用鍋等熱銷商品。申辦4G 499/599方案再加碼贈送600元遠傳幣。

此外，遠傳表示，新申辦或攜碼4G 599（24個月）上網吃到飽方案，更可享家電零元起優惠：AirPods 4只要1,490元、Marshall藍牙喇叭加購價690元，還有史努比夢幻三件組（含三明治機、蒸蛋機、2L電子鍋）專案價0元一次帶回。6月於遠傳網路門市完成任一方案申辦，還可參加獨家抽獎活動，有機會將Apple Watch 10與AirPods Pro 2帶回家。