北歐美學雋永設計恣意混搭 喬治傑生勾勒最美結婚誓言

來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）為六月婚禮季浪漫呈獻SIGNATURE DIAMONDS系列及FUSION系列珠寶，以可疊戴的鑽石戒款與可自主訂製的專屬對戒，以獨特的北歐美學為承載著默契、承諾的信物，注入個性魅力。

靈感深植於「自然主義」、「光影美學」、「簡約設計」等核心語彙的SIGNATURE DIAMONDS系列，採用18K黃金或18K白金打造標誌性三爪波浪鑲座，透過三個聳起的波峰牢固地鑲托明亮式切割的圓形鑽石腰部，加上開放式邊緣與鏤空底座細節，為鑽石引入多面光源，折射出璀璨火光。系列珠寶以單鑽、線性排鑽及非線性排鑽等設計，延伸出項鍊、耳環、手鍊、戒指及網球手鍊等款式，其中戒指有細版與寬版可選，可單獨配戴或疊戴、亦或作為線戒與單鑽戒指混搭，以簡約輪廓構築經典之美。