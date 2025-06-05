LACOSTE「小鱷魚網球局」把法網紅土帶進北京

四大滿貫賽事之一的法國網球公開賽近來火熱進行中，而法網是唯一的大滿貫紅土賽事，象徵紅土賽事的最高榮譽。LACOSTE與法國網球公開賽（Roland Garros）攜手，在法網賽事期間於北京國家網球中心舉辦「小鱷魚網球局」活動，將法網的紅土魅力與法式生活美學帶入中國，打造融合運動、時尚與文化的沉浸式體驗。

回顧歷史時刻1927年，包括René LACOSTE及其隊友在內首次戰勝美國隊，奪得了台維斯盃（Davis Cup）網球賽冠軍。次年，法國作為台維斯盃的承辦國，羅蘭·加洛斯球場落成。LACOSTE的品牌創始人，也是網壇傳奇選手René LACOSTE隨即於1929年在羅蘭·加洛斯球場贏得法網冠軍，在網壇留下傳奇經典的一筆。

今年LACOSTE在法網公開賽期間，將法網的獨特體驗帶到北京，透過創意的方式，拓展品牌與網球愛好者的連結。LACOSTE特別打造紅土球場，讓參與者親身體驗法網比賽場地的獨特氛圍，感受紅土球場的魅力，同時還有一系列線下獨特體驗，小鱷魚網球局活動至6月8日止。