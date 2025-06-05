快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

聽新聞
0:00 / 0:00

LACOSTE「小鱷魚網球局」把法網紅土帶進北京

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
現場推出「LACOSTE網球限時快閃店」。圖／LACOSTE提供
現場推出「LACOSTE網球限時快閃店」。圖／LACOSTE提供

四大滿貫賽事之一的法國網球公開賽近來火熱進行中，而法網是唯一的大滿貫紅土賽事，象徵紅土賽事的最高榮譽。LACOSTE與法國網球公開賽（Roland Garros）攜手，在法網賽事期間於北京國家網球中心舉辦「小鱷魚網球局」活動，將法網的紅土魅力與法式生活美學帶入中國，打造融合運動、時尚與文化的沉浸式體驗。

回顧歷史時刻1927年，包括René LACOSTE及其隊友在內首次戰勝美國隊，奪得了台維斯盃（Davis Cup）網球賽冠軍。次年，法國作為台維斯盃的承辦國，羅蘭·加洛斯球場落成。LACOSTE的品牌創始人，也是網壇傳奇選手René LACOSTE隨即於1929年在羅蘭·加洛斯球場贏得法網冠軍，在網壇留下傳奇經典的一筆。

今年LACOSTE在法網公開賽期間，將法網的獨特體驗帶到北京，透過創意的方式，拓展品牌與網球愛好者的連結。LACOSTE特別打造紅土球場，讓參與者親身體驗法網比賽場地的獨特氛圍，感受紅土球場的魅力，同時還有一系列線下獨特體驗，小鱷魚網球局活動至6月8日止。

包括大中華區首家限時「LE CAFÉ LACOSTE」，提提供法式法式咖啡甜點；「LACOSTE網球限時快閃店」，帶來驚喜的試穿體驗和購買法網同步賽季限定服飾與網球相關服飾；「LACOSTE X ROLAND GARROS」限時展覽，沉浸式空間將LACOSTE的標誌性風格與法網賽事的傳奇歷史融為一體。以及「巴拿馬帽定製驛站」，巴拿馬帽長久以來一直是法網觀眾的必備單品，在夏季的球場更為休閒穿搭增添一份優雅。

LACOSTE在北京國家網球中心，特別打造象徵法網的紅土球場。圖／LACOSTE提供
LACOSTE在北京國家網球中心，特別打造象徵法網的紅土球場。圖／LACOSTE提供
歐陽娣娣出席「小鱷魚網球局」活動。圖／LACOSTE提供
歐陽娣娣出席「小鱷魚網球局」活動。圖／LACOSTE提供
活動帶來大中華區首家限時「LE CAFÉ LACOSTE」。圖／LACOSTE提供
活動帶來大中華區首家限時「LE CAFÉ LACOSTE」。圖／LACOSTE提供

穿搭 甜點 法國 快閃 巴拿馬 咖啡 北京

延伸閱讀

法網／ 晉女單4強排名將暴升300名 法國黑馬布瓦松：這不是奇蹟

法網／遇蟲蟲危機與41拍拉鋸勝出 澤瑞夫讚約克維奇被低估

法網／約克維奇4強與球王碰頭 辛納：他已回到原本水準

法網／球王辛納直落三克敵 連2屆闖進男單4強

相關新聞

2025醫療暨健康照護展登場 展現大健康產業實力

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」5日起至7日於台北南港展覽2館展出，主辦單位貿協表示，來自14...

手表也「油封」？義大利潮品U-BOAT 突破想像放肆玩

無論是美食、生活、精品、珠寶，義大利人總有得天獨厚的品味與時尚視野。義大利手表品牌U-BOAT今年二月時重返台灣，掀起新...

松葉蟹、A5和牛上桌！犇×龜記「私．犇 鐵板燒」開幕

老字號的鐵板燒「犇」，今夏攜手連鎖茶飲「龜記」，將茗茶與鐵板燒結合，推出全新預約制鐵板燒餐廳「私．犇」。店內主打日本A5...

全支付會員突破600萬 新增支援「昇恆昌」買免稅品最高回饋11%

全支付正式宣布會員數突破600萬大關。隨著暑假旅遊旺季即將啟動，全支付推出一系列夏日購物與出遊回饋活動，攜手眾多知名通路...

咖啡聯名甜點！NespressoＸ承繼 同展開心果繽紛滋味

最冰、最酷的開⼼果狂潮來了！Nespresso攜手高人氣品牌「承繼」打造開心果咖啡聯名甜點；台北漢來大飯店則是與Enco...

球王梅西領軍的阿根廷國家隊 球星上班路像走時尚大道

球王梅西率領的阿根廷國家足球隊成員再度聚首，準備出征世界盃預賽南美區賽程。而阿根廷球星們也自各地往國家隊集合，看看他們的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。