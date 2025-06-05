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手表也「油封」？義大利潮品U-BOAT 突破想像放肆玩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
U-BOAT U-65腕表背面具特殊的「Locking Ring System」設計，只需按壓即可快速調整時間。圖／U-BOAT提供
U-BOAT U-65腕表背面具特殊的「Locking Ring System」設計，只需按壓即可快速調整時間。圖／U-BOAT提供

無論是美食、生活、精品、珠寶，義大利人總有得天獨厚的品味與時尚視野。義大利手表品牌U-BOAT今年二月時重返台灣，掀起新一波手上的風格提案。品牌近日再加碼新品、在日內瓦Watches & Wonders表展首發的U-65表款於台灣正式上市，透過厚實輪廓與表殼中恣意「飄盪」的特殊氣泡，展現義大利人對生活、對享樂的無拘無束姿態。

由Italo Fontanan所創立的手表品牌U-BOAT過往以大尺寸表徑、設置於左側的大型表冠、特殊的表冠保護裝置而聞名。事實上U-BOAT也有「潛艇」之意，是第一次與第二次世界大戰時德軍所使用的Untersee-boot，英文即是Undersea boat、因此簡稱為U-Boat，而全新U-BOAT U-65腕表則也像一枚潛艇從水中像驚歎號般浮出，為全身帶來奇想的造型趣味。

U-BOAT U-65腕表擁有圓弧、讓人難以忽視的厚實藍寶石水晶鏡面，呈現如稜鏡般的魔幻視覺。當視覺穿透鏡面後，Ronda 756機芯被以品牌獨家的Oil Immersion油封技術所「封存」，因此表款像一小枚手上的水晶球，同時表面下更有一枚補償氣泡，將隨手腕轉動時自然流動，讓人的心思從當下逃逸而出，像氣泡般自由自在、隨遇而安。

全新U-65表款並取消了U-BOAT經典的左置表冠，改為在後底蓋進行調整時間，目前共發表螢光綠、綠松石與極地白三色，訂價皆為81,400元，可前往洽寶鴻堂鐘表台北忠孝店詢問。

特殊的三層鏤空機芯，僅保留U、4、8三個數字與英文，除12點鐘方向的U象徵品牌首字母，同時也代表配戴者從時間的限制中得以解脫、逃逸。圖／U-BOAT提供
特殊的三層鏤空機芯，僅保留U、4、8三個數字與英文，除12點鐘方向的U象徵品牌首字母，同時也代表配戴者從時間的限制中得以解脫、逃逸。圖／U-BOAT提供
U-65腕表的表耳經特殊設計，設計精巧、並可隨手腕角度彈性調整。圖／U-BOAT提供
U-65腕表的表耳經特殊設計，設計精巧、並可隨手腕角度彈性調整。圖／U-BOAT提供
厚實的一體成型藍寶石水晶是表殼、也是表鏡，將機芯「油封」於內、造型感強烈。圖／U-BOAT提供
厚實的一體成型藍寶石水晶是表殼、也是表鏡，將機芯「油封」於內、造型感強烈。圖／U-BOAT提供

腕表 義大利 水晶 品牌

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