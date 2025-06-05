松葉蟹、A5和牛上桌！犇×龜記「私．犇 鐵板燒」開幕

老字號的鐵板燒「犇」，今夏攜手連鎖茶飲「龜記」，將茗茶與鐵板燒結合，推出全新預約制鐵板燒餐廳「私．犇」。店內主打日本A5和牛、直送海鮮等鐵板料理，以及優質高山茶的搭配，帶來全新的用餐體驗。

開幕超過30年的「犇」，乃是台灣極具代表性的鐵板燒餐廳，亦是許多政商名流、影視明星的聚餐地點。今年2月，因應環境轉變，犇安和本館結束營業。歷經數個月的籌備，犇再與龜記團隊合作，全新打造「私．犇 鐵板燒」。店址位於通化街夜市與台北世貿中心之間，店內規劃有兩間包廂空間，各提供12人、8人座位，均設有鐵板料理台，可近距離欣賞職人烹調的過程。

針對消費模式，「私．犇」採全預約制的私廚型態，不接散客。中午提供8道式的午間套餐，每人1,500元起；晚餐時段則提供當季套餐，每人4,380元。同時店內亦提供包廂方案，大包廂低消4萬、小包廂低消2萬，可提供客製化菜單。

延續犇的品牌傳統，「私．犇」採用多樣化的頂級食材。開幕的首季菜單以「南法海岸」為主題進行延伸，著重於海鮮的鮮味、鐵板和牛料理，以及在地有機時蔬。其中「月見海膽和牛捲A5」，使用日本A5和牛，經鐵板炙燒後，搭配日本北海道海膽、鮭魚卵、特製醬汁以及蛋液泡沫，帶來海陸交融的鹹甜滋味。

「蘇澳直送紅條魚 佐水果絲瓜」，選用蘇澳直送的船釣紅條魚，鐵板燒烤至皮酥肉嫩上桌，搭配柚香巴薩米克醋、甜菜根泡沫提味，還能同時品嚐鮮甜的水果絲瓜。至於「北海道松葉蟹 佐蟹膏蒸蛋」，以活體北海道松葉蟹為主角，將蟹腳透過鐵板清蒸的方式，保留蟹肉彈性口感與自然甜鮮，蟹膏則是搭配蒸蛋襯托整體飽滿感，極度過癮。

「夏多布里昂和牛A5」取柔嫩的A5和牛菲力芯部位，經鐵板煎烤至最佳熟度後，搭配多種佐料品嚐，可以直球感受豐沛脂香與細膩口感。全套套餐採10道式與3款茶飲搭配設計，還吃得到「蒜酥粉絲活北寄貝」、「鮮味慢火雞粥燉飯」等餐點，最後再以「朱古力La crepe佐巴芮脆片」作為甜蜜收尾。

作為犇與龜記的合作成果，「私．犇」也在套餐中加入佐餐茶的概念。首款「冬片仔」使用茶湯清澈的冬片茶，帶有天然花香、入喉解膩，適合在牛肉料理後轉換味蕾；另款「阿里山烏龍（焙香）」，茶葉來自海拔1,300～1,700公尺的阿里山樟樹湖茶園，茶香濃郁圓潤，可以延續和牛肉香；至於「蜜桃烏龍」融合高山烏龍與東方美人茶，再以蜜桃果肉增添果香，適合為餐點尾聲增添明亮感。

【私．犇 鐵板燒】

地址：台北市信義區基隆路二段39巷14號