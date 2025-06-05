全支付會員突破600萬 新增支援「昇恆昌」買免稅品最高回饋11%

全支付正式宣布會員數突破600萬大關。隨著暑假旅遊旺季即將啟動，全支付推出一系列夏日購物與出遊回饋活動，攜手眾多知名通路，打造橫跨「旅遊出行」與「居家購物」的暑期雙重優惠，回饋最高20%，讓用戶無論出門旅遊或宅家採購，都能輕鬆享受超值優惠。

看準暑假出國潮，全支付宣布即日起支援「昇恆昌內湖旗艦店」、「松山機場店」付款服務，並同步納入「昇恆昌免稅購物網」及「昇恆昌宅配網」，讓旅客無論線上線下，甚至不出國也可享受超方便的支付體驗。

即日起至6月30日，於昇恆昌通路使用全支付付款，完成APP登錄且單筆滿2,000元，即享5%全點回饋，搭配指定銀行帳戶付款回饋最高可達11%。此外，即日起至8月31日，註冊成為全支付新戶，於昇恆昌指定通路首筆消費滿1,000元，再加贈50全點。

為加值旅程，全支付另攜手富邦產險推出旅平險加碼回饋，即日起至6月30日，透過全支付投保富邦旅平險，單筆金額滿1,000元可享3%全點回饋，每人最高回饋50點，提供用戶更全面的旅遊保障。

除出國購物外，全支付也聚焦國內購物熱點，攜手「NOKE忠泰樂生活」，自6月6日至7月7日，2周年生日慶活動期間使用全支付單筆消費滿2,000元即可享最高11%回饋；若選擇國泰世華、將來銀行、元大或華泰銀行帳戶支付，並於指定週五至週日參與「七大主題活動」，滿1,000元再疊加回饋，總回饋最高達20%。單日消費滿千元更可參加抽獎，有機會贏得52,000「亞洲萬里通」里數。