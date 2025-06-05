咖啡聯名甜點！NespressoＸ承繼 同展開心果繽紛滋味

最冰、最酷的開⼼果狂潮來了！Nespresso攜手高人氣品牌「承繼」打造開心果咖啡聯名甜點；台北漢來大飯店則是與Encore Lifestyle聯手推出「維也納老靈魂咖啡體驗」，都讓今夏咖啡充滿百變風味。

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso夏日冰咖啡系列重磅回歸，同步推出兩款全新限定風味「開心果香草風味冰咖啡」與「椰子香草風味冰咖啡」，全新限量配色「Vertuo POP開心果綠色咖啡機」也登場，搭配一系列專屬配件，包括香草黃與豔陽黃的Travel隨行杯、夏季冰飲杯組與開心果綠製冰盒，為日常咖啡時光增添繽紛儀式感。即日起至6月19日有「夏季618」限時優惠，全系列咖啡機最低2,990元起，限量開心果綠色Vertuo POP也以4,390元魅力價登場。

Nespresso首度攜手高人氣甜點品牌「承繼 CHENG JI」推出聯名限量甜點「開心果咖啡提拉米蘇」（單條裝售價750元，售完為止），6/6正式開賣，甜點選用Nespresso開心果香草冰咖啡製成焦糖與咖啡餅體，搭配開心果奶醬與馬斯卡彭層層堆疊。此外，承繼門市獨家推出 「開心加倍夏日外帶組合」（售價250元，售完為止），內含開心果咖啡提拉米蘇單片裝及承繼特製開心不焦綠冰拿鐵，完美演繹咖啡與甜點的雙重魅力。