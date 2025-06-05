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球王梅西領軍的阿根廷國家隊 球星上班路像走時尚大道
球王梅西率領的阿根廷國家足球隊成員再度聚首，準備出征世界盃預賽南美區賽程。而阿根廷球星們也自各地往國家隊集合，看看他們的上班路，簡直是把上班路當成時裝秀在走，同時也來看看球星們隨行的包款有什麼來頭。
影片摘自ig：afaseleccionen
恩佐（Enzo Fernández）手拎Louis Vuitton銀色鏡面Keepall Bandoulière，呼應灰色系與丹寧穿搭，一派輕鬆時髦。
帕雷德斯（Leandro Paredes）手上的是Hermès黑色Birkin，40cm的尺寸是男星與球員最常使用的尺寸。黑色柏金包搭配米奇玩偶吊飾，原來球星也愛上最近風行的吊飾風潮。
Kevin Lomónaco手拿的是Louis Vuitton 的經典旅行袋Keepall Bandoulière 50。LV的包袋、旅行箱，可以說是各大球星們最愛的標配行頭了。
球王梅西重磅登場，從邁阿密飛回阿根廷與夥伴們齊聚並準備展開世預賽南北區賽程，他身穿Kith X Adidas聯名系列，手上拎的是Hermès限量版Haut à Courroies「The Rock」。
Haut à Courroies（簡稱HAC）很多人會把它跟Birkin包搞混，但其實HAC才是愛馬仕包袋的根源，是愛馬仕製作的第一款包袋，在品牌歷史上地位崇高。如何分辨兩者，HAC包款比Birkin包更高更窄，呈方形外觀，手把比例也不同於Birkin。
而梅西登場，少不了球王保鑣德保羅（Rodrigo De Paul）護駕，阿根廷賽事這段時間，又可看到梅西身旁必有阿根廷當家中場德保羅保駕護航。
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