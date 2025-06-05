NOKE忠泰樂生活 2歲生日快樂！首創「冰市 Chill on Ice」冰上市集音樂節

NOKE忠泰樂生活 2歲，生日快樂！首創「冰市 Chill on Ice」冰上市集音樂節，6月7、8日兩天將在6樓「極光冰場Aurora Ice Rink」展現2025年初夏的第一波清涼；台灣首座位於商場空間且符合國際冰球賽事規格的冰場，將化身為涼爽愜意的夏日慶典。不僅能感受冰上特別體驗活動，音樂派對邀請10組涵蓋嘻哈、舞曲、電子、搖滾、爵士、踢踏舞及聲光藝術等演出，並網羅全台灣30家風格市集，齊聚於「冰市」一起Chill on Ice，將帶給大家涼爽的全新體驗！

「冰上市集音樂節」由忠泰集團旗下企劃團隊「明日製作所」總策劃，以「忠泰樂生日・世界遊樂場」概念，慶祝NOKE忠泰樂生活2周年，邀請台灣知名插畫家包大山量身打造活動代言人「NOKE熊超人」，他將與他的生日精靈夥伴們一起暢遊在藍色極光中，帶給大家歡樂與驚喜，入場時只要穿戴「毛帽或圍巾」即贈「NOKE熊超人」限量慶生小禮，讓民眾與 NOKE 共度歡樂生日。

沉浸在自然、音樂、藝術、自在暢遊的聲光世界

「冰上音樂派對」由爵士歌手任書欣擔任主持，演出卡司陣容涵蓋嘻哈、舞曲、電子、搖滾、爵士、實驗等多種音樂類型，並跨界踢踏舞、聲光藝術等多元展演；舞台現場以裝置藝術結合音樂、冰雕意象，以及古老與未來自然元素的交融，讓觀眾在其中穿梭，探索難得一見冰上奇觀，讓大家全然沉浸在於五感擴張的冰上音樂派對！

6月7日午後，由DJ XIXI，以及DJ GAZER揭開序幕，兩場分署雷鬼與自然系截然不同的風格音樂，將城市的喧囂瞬間凝結，營造強烈律動卻又寂靜的氛圍；傍晚時分，特別邀請忠泰美術館現正展出的《在混沌的世界中建立一點序曲》當代藝術展藝術家姚仲涵，以及活躍於跨界合作與即興演出鼓手WHITE WU共同演出，運用各自擅長的語彙，在流動與滑動之間，共同構築一場聲光與節奏韻律的感官之旅；接續電氣民謠雙人組Our Shame 凹與山，將遊走在數位與類比的聲音相互堆疊，別具巧思的歌詞營造出豐富的畫面，再透過聲音包覆擁抱破碎的靈魂，帶你進入如詩如畫般情境；壓軸則由DJ PPP（Public Property Princess）以具有凝聚力的音樂節奏，讓民眾在舞池中展現身姿與律動的身體，彷彿環繞著360°的世界遊樂場跟著節奏盡情擺動！！

藝術家姚仲涵與鼓手WHITE WU透過聲、光、節奏跨界演出。圖／NOKE忠泰樂生活提供

藝術家姚仲涵與鼓手WHITE WU透過聲、光、節奏跨界演出。圖／NOKE忠泰樂生活提供

6月8日是一場「跨齡 × 跨域 × 跨世代」的世界遊樂場，歡迎全家大小共享音樂。首場《享象爵士親子派對》由「音樂劇小王子」周家寬與爵士音樂家鐘崇豪、陳昱長、胡峻銓組合演出，沒有音樂基礎也沒關係，來和孩子一起輕鬆享受專屬親子的爵士派對吧！踢踏舞藝術家黃詩庭將「帶領你的腳」加入與DJ LEONA的音樂節奏中，你即是這場跨界演出的創意聲響；DJ LEONA節奏不間斷，透過Hip Hop、Jazz 與 Soul 等音樂風格，將富有彈性的節奏鋪陳，現場捕捉樂器聲響的張力與細膩層次，靈活轉換不同的氛圍與重心帶來充沛的能量；夜幕低垂「嘻哈甘苦人」李紅靈活運用中、英、台語三聲道的台式情歌，傳達了個人的現場魅力和真摯嗓音，觸動著心也為兩天活動畫下溫暖句點。

「極光冰場」為全台灣首座位於百貨商場中，符合國際標準賽事競技規格的冰場空間，也為了本次「冰市 Chill on Ice」冰上市集音樂節，特別開啟了「滑冰外掛模式」，安排極光冰場教練團隊進行教學及冰上趣味遊戲，另有奧運項目「冰石壺」體驗活動，你可以在寬闊冰面暢遊冰上體驗，享受繽紛極光與潔淨，也可以伴隨傍晚現場音樂夜遊冰上浪漫，與極光冰場共同創造屬於你的冰上記憶。

遊歷世界各地30種風味 全新感受「冰上風格市集」

你一定沒有逛過「冰上市集」，特別邀請策展人林凱洛策劃，首度將市集場景搬進極光冰場，精選台灣30家風格品牌，還有每日18:30-20:30 Happy Hour特別優惠，搭配現場音樂不間斷，為今年夏天揭開一場猶如置身極地、怦然心凍的休日提案，體驗二日限定的冰上娛樂城！

現場邀集風格各異的餐飲選物品牌，共構這座銀色系的浮動城邦，咖啡涼飲的深邃香氣、調酒自然酒的冰鎮微醺、台菜與港點的冰火五重天、創作料理與秒殺甜品則化作味覺上的冰晶雕塑，從喝的到吃的一應俱全，清心降火，熱情飽足！參展品牌Fancy Tofu、Tinytail Bar、unDer lab、丘香sake bar、打貓酒廠 Hit Cat Brewing、阿發師×青青餐廳、春未來Select sake bottle shop、重本書店 Weight Books、祝您行運吃飯公司、萬華世界下午酒場，其中單日特選限定品牌有Slice幸福切片、小泉自然酒&Saison bar、碧月Dessert、Celebread、TSAI Bouchon、餃人 Bombling，讓你在吃吃喝喝之間，吃到世界在地滋味，也吃出你的生活態度與品味！

不止於冷熱交替的味蕾探索，亦有禦寒類潮流選品、涼感生活物件，甚至有來自海邊的書法家與圖鑑系的刺青師，亦有沁涼的寢具陪伴、到山野的凹豆選品，從室內到室外、從晨起到睡眠的解熱需求一應俱全，打造關於對抗高溫的初夏生活場景。參展品牌Beryl Wu、Fjällräven小狐狸、JINZ、RE:NEW研舊所、二次運球 Double Dribble、秋刀魚・食料品制作所、勇氣雜貨商行、郁郁YùYù、眠豆腐 Sleepy Tofu、湯姆先生 MR. TOM、感傷唱片行，如果你也喜歡行雲流水的氣質，也請不要錯過單日特選限定品牌OF Tattoo及墨流書法 InkFlowCalligraphy帶給你的日常美好。

「NOKE熊超人」帶你玩樂夢想世界

台灣知名插畫家包大山 Baozi Chen，以溫柔療癒的插畫故事風格受到學生族群的喜愛。今年更特別為NOKE 忠泰樂生活2歲的生日，量身打造愛上溜冰的NOKE熊超人，在夢中變身為閃耀的「冰雪熊超人」與一群充滿魔法的生日精靈徜徉在音樂與藝術交織的「冰市 Chill on Ice」天地！這座只屬於夢想的樂園裡，他們盡情滑行、跳舞、嬉戲 —— 在旋律與色彩中，現實的重量被輕輕卸下，所有心靈都能自在地飛翔，單純地享受生活的美好與想像的樂趣，無所拘束地做夢，幻化為一座繽紛奇特的巨大蛋糕，邀請每一位旅人一同前來進入「世界遊樂場」，慶祝NOKE 忠泰樂生活 2歲的奇幻生日盛典！

主角「NOKE熊超人」捧著大蛋糕慶祝NOKE忠泰樂生活2歲生日快樂。圖／NOKE忠泰樂生活提供

幫NOKE過生日 還送你驚喜禮物

NOKE 忠泰樂生活 2 歲生日，除了邀請大家參加6月7日至8日「冰市 Chill on Ice」生日派對之外，在活動檔期6月6日到7月7日間，也將啟動你我想像的邊界，帶你實現「玩樂 NOKE 夢享世界 Play Route」，消費滿額抽獎即有機會獲得 52,000「亞洲萬里通」里數（r價值等同於台北東京雙人來回機票）、明粵雙人海陸套餐及Ninety Plus傳奇冠軍咖啡等大禮，另外加碼當日消費當日抽獎，餐飲免費兌換與好禮超值回饋天天抽、天天送，現場打卡捕捉「NOKE熊超人」聯名週邊只送不賣，系列講座活動邀請到旅澳生活家愛麗絲・香蕉芭比、空服員旅遊作家Emily等旅遊名人講談，帶你樂遊世界！活動詳情，請上NOKE官網或臉書粉絲頁查詢。

▲圖 「玩樂 NOKE 夢享世界 Play Route」滿額好禮帶你遨遊天際(亞洲萬里通提供)

【冰市 Chill on Ice】冰上市集音樂節

時間 ╱ 2025.6.7 (六) — 6.8 (日) 14:00 — 21:30

地點 ╱ NOKE 忠泰樂生活 6F 極光冰場

地址 ╱ 台北市中山區樂群三路 200 號 ╱ 捷運劍南路站

網站 ╱ https://noke.jutretail.com.tw/news/652

Dress Code ╱ 入場穿戴「毛帽 或 圍巾」即贈「NOKE熊超人」限量小禮！