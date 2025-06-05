瑪登瑪朵推新色迎接夏日 代言人峮峮將現身新竹SOGO任一日店長

時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》即將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區（東客麵包前方）精彩登場，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長，為現場粉絲親自介紹品牌夏日必備的「QQ雲系列」新色內衣。

當天活動從新品展示、粉絲互動遊戲、與峮峮合影到限量好禮，全方位打造繽紛夏日氛圍。現場還有限定「Dress Code」任務、「峮貼袋我走」韓式燙布貼體驗活動，讓粉絲不只穿得美，也玩得開心。

瑪登瑪朵「QQ雲系列」內衣，是瑪登瑪朵為夏季量身打造的舒適力作，以雲朵般的柔軟觸感與輕盈透氣的材質，使穿著時像被棉花糖般輕輕包覆，不悶熱、不緊繃，無論日常或外出穿搭都舒適自在。整體設計百搭時髦，共有前扣設計款、可拆肩帶平口款、SoV輕盈款、包覆透氣款等四大款型，滿足各種穿搭與機能需求。自去年推出以來即受到許多女性喜愛，今年更推出全新繽紛色彩，勢必再掀討論熱潮。峮峮也將在6/14出席擔任一日店長，現場分享穿搭心得，活動當天前30位購買兩套QQ雲系列的顧客，更可獲得與峮峮本人合照機會。

延續「幻彩」主題，瑪登瑪朵更攜手知名燙布貼品牌「布布刺刺」，推出超可愛的「峮貼袋我走」燙布貼巡迴活動，凡於指定櫃位消費滿3,800元，即可獲得品牌特製飲料提袋乙個，並可免費報名燙布貼體驗活動，親手打造獨一無二的夏日小物。峮峮也會在現場親自示範燙貼技巧，並製作三款專屬作品送給現場幸運粉絲，拉近與粉絲之間的距離。活動當日還設有「Dress Code」互動任務，只要穿著紅、綠、灰任一色系服裝，就能獲得品牌驚喜小禮物，數量有限、送完為止。