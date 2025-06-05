瑪登瑪朵推新色迎接夏日 代言人峮峮將現身新竹SOGO任一日店長
時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》即將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區（東客麵包前方）精彩登場，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長，為現場粉絲親自介紹品牌夏日必備的「QQ雲系列」新色內衣。
當天活動從新品展示、粉絲互動遊戲、與峮峮合影到限量好禮，全方位打造繽紛夏日氛圍。現場還有限定「Dress Code」任務、「峮貼袋我走」韓式燙布貼體驗活動，讓粉絲不只穿得美，也玩得開心。
瑪登瑪朵「QQ雲系列」內衣，是瑪登瑪朵為夏季量身打造的舒適力作，以雲朵般的柔軟觸感與輕盈透氣的材質，使穿著時像被棉花糖般輕輕包覆，不悶熱、不緊繃，無論日常或外出穿搭都舒適自在。整體設計百搭時髦，共有前扣設計款、可拆肩帶平口款、SoV輕盈款、包覆透氣款等四大款型，滿足各種穿搭與機能需求。自去年推出以來即受到許多女性喜愛，今年更推出全新繽紛色彩，勢必再掀討論熱潮。峮峮也將在6/14出席擔任一日店長，現場分享穿搭心得，活動當天前30位購買兩套QQ雲系列的顧客，更可獲得與峮峮本人合照機會。
延續「幻彩」主題，瑪登瑪朵更攜手知名燙布貼品牌「布布刺刺」，推出超可愛的「峮貼袋我走」燙布貼巡迴活動，凡於指定櫃位消費滿3,800元，即可獲得品牌特製飲料提袋乙個，並可免費報名燙布貼體驗活動，親手打造獨一無二的夏日小物。峮峮也會在現場親自示範燙貼技巧，並製作三款專屬作品送給現場幸運粉絲，拉近與粉絲之間的距離。活動當日還設有「Dress Code」互動任務，只要穿著紅、綠、灰任一色系服裝，就能獲得品牌驚喜小禮物，數量有限、送完為止。
除了峮峮一日店長的限定活動外，瑪登瑪朵也攜手姊妹品牌曼黛瑪璉於6月12日至6月22日在遠東SOGO新竹店3樓舉辦聯合特賣會，帶來一系列限時優惠：內衣買2送2、熱銷推薦2套65折，不僅價格甜，更有多款經典與新品內衣一次到位，讓消費者輕鬆打造夏日內在美風格。瑪登瑪朵透過這次活動，將時尚、趣味與舒適實穿完美結合，邀請所有喜愛QQ雲與峮峮的粉絲們，一起嗨翻夏日幻彩趴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言