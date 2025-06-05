快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

瑪登瑪朵推新色迎接夏日 代言人峮峮將現身新竹SOGO任一日店長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》將於6月14日在遠東SOGO新竹店3F活動區，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長。業者／提供
時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》將於6月14日在遠東SOGO新竹店3F活動區，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長。業者／提供

時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》即將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區（東客麵包前方）精彩登場，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長，為現場粉絲親自介紹品牌夏日必備的「QQ雲系列」新色內衣。

當天活動從新品展示、粉絲互動遊戲、與峮峮合影到限量好禮，全方位打造繽紛夏日氛圍。現場還有限定「Dress Code」任務、「峮貼袋我走」韓式燙布貼體驗活動，讓粉絲不只穿得美，也玩得開心。

瑪登瑪朵「QQ雲系列」內衣，是瑪登瑪朵為夏季量身打造的舒適力作，以雲朵般的柔軟觸感與輕盈透氣的材質，使穿著時像被棉花糖般輕輕包覆，不悶熱、不緊繃，無論日常或外出穿搭都舒適自在。整體設計百搭時髦，共有前扣設計款、可拆肩帶平口款、SoV輕盈款、包覆透氣款等四大款型，滿足各種穿搭與機能需求。自去年推出以來即受到許多女性喜愛，今年更推出全新繽紛色彩，勢必再掀討論熱潮。峮峮也將在6/14出席擔任一日店長，現場分享穿搭心得，活動當天前30位購買兩套QQ雲系列的顧客，更可獲得與峮峮本人合照機會。

延續「幻彩」主題，瑪登瑪朵更攜手知名燙布貼品牌「布布刺刺」，推出超可愛的「峮貼袋我走」燙布貼巡迴活動，凡於指定櫃位消費滿3,800元，即可獲得品牌特製飲料提袋乙個，並可免費報名燙布貼體驗活動，親手打造獨一無二的夏日小物。峮峮也會在現場親自示範燙貼技巧，並製作三款專屬作品送給現場幸運粉絲，拉近與粉絲之間的距離。活動當日還設有「Dress Code」互動任務，只要穿著紅、綠、灰任一色系服裝，就能獲得品牌驚喜小禮物，數量有限、送完為止。

除了峮峮一日店長的限定活動外，瑪登瑪朵也攜手姊妹品牌曼黛瑪璉於6月12日至6月22日在遠東SOGO新竹店3樓舉辦聯合特賣會，帶來一系列限時優惠：內衣買2送2、熱銷推薦2套65折，不僅價格甜，更有多款經典與新品內衣一次到位，讓消費者輕鬆打造夏日內在美風格。瑪登瑪朵透過這次活動，將時尚、趣味與舒適實穿完美結合，邀請所有喜愛QQ雲與峮峮的粉絲們，一起嗨翻夏日幻彩趴。

時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長，為現場粉絲親自介紹品牌夏日必備的「QQ雲系列」新色內衣。業者／提供
時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區，邀請品牌代言人峮峮擔任一日店長，為現場粉絲親自介紹品牌夏日必備的「QQ雲系列」新色內衣。業者／提供

消費

延伸閱讀

對流發展旺 新竹以南12縣市大雨特報

台灣首間分店插旗新竹！ 美國老牌炸雞「Louisiana Famous Fried Chicken」 體驗美式南方炸雞道地家鄉味

「甜點×動漫」聯名 新竹國際動漫節攜四家超人氣甜點

地方補助款遭中央刪20.68億 新竹縣府提訴願爭取

相關新聞

球王梅西領軍的阿根廷國家隊 球星上班路像走時尚大道

球王梅西率領的阿根廷國家足球隊成員再度聚首，準備出征世界盃預賽南美區賽程。而阿根廷球星們也自各地往國家隊集合，看看他們的...

NOKE忠泰樂生活 2歲生日快樂！首創「冰市 Chill on Ice」冰上市集音樂節

NOKE忠泰樂生活 2歲，生日快樂！首創「冰市 Chill on Ice」冰上市集音樂節，6月7、8日兩天將在6樓「極光冰場Aurora Ice Rink」展現2025年初夏的第一波清涼；台灣首座位於商場空間且符合國際冰球賽事規格的冰場，將化身為涼爽愜意的夏日慶典。不僅能感受冰上特別體驗活動，音樂派對邀請10組涵蓋嘻哈、舞曲、電子、搖滾、爵士、踢踏舞及聲光藝術等演出，並網羅全台灣30家風格市集，齊聚於「冰市」一起Chill on Ice，將帶給大家涼爽的全新體驗！

瑪登瑪朵推新色迎接夏日 代言人峮峮將現身新竹SOGO任一日店長

時尚內衣品牌瑪登瑪朵夏季企劃《幻彩超夏趴》即將於6月14日(六)下午1點在遠東SOGO新竹店3F活動區（東客麵包前方）精...

英美零食之戰！《混沌少年時》爆紅15歲童星 狠嗆這款美國巧克力超噁

15歲新星歐文·庫珀（Owen Cooper），近來因Netflix《混沌少年時》爆紅，前天更甫獲「哥譚電視獎」（Got...

FENDI迎盛夏 台中臨時店開幕 獻超可愛限定吊飾與包包

迎接即將到來的夏季旅遊旺季，FENDI以獨特視角及創意為出遊打造時髦的夏季穿搭造型，並自即日起於台中市南屯區公益路開設臨...

超萌！蠟筆小新、吉伊卡哇、爽爽貓 化身美食兼可收藏

超萌！今夏蠟筆小新、吉伊卡哇、爽爽貓全出列，與不同的品牌結盟，化身各式各樣的甜點美食，讓粉絲們吃好、收滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。