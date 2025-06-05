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英美零食之戰！《混沌少年時》爆紅15歲童星 狠嗆這款美國巧克力超噁

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
歐文·庫柏。圖／摘自fallontonight IG
歐文·庫柏。圖／摘自fallontonight IG

15歲新星歐文·庫柏（Owen Cooper），近來因Netflix《混沌少年時》爆紅，前天更甫獲「哥譚電視獎」（Gotham TV Awards）最佳限定影集配角獎肯定。他受邀上美國《今夜秀》時，竟與主持人吉米·法倫（Jimmy Fallon）展開「英美零食大戰」，歐文直言批評美國零食「都是『奇多』那種怪東西」，並且搬出自己的心頭好，包括麥提莎巧克力球（Maltesers）、怪獸薯片（Monster Munch）與水果軟糖（Fruit Pastilles），收買吉米的美國味蕾。

這場英美零食外交之戰，吉米試吃麥提莎巧克力球後，直接比喻成類似美國的 Whoppers巧克力球，豈料馬上遭歐文打槍：「我今天吃過 Whoppers，它們超噁（minging）。」吉米也不甘示弱，搬出美國代表零食應戰，包括 小酸人軟糖（Sour Patch Kids）、哈根達斯香草冰淇淋與無花果夾心餅乾（Fig Newtons），好在歐文賞臉，相當滿意冰淇淋混搭夾心餅乾的吃法。

此外，不少粉絲在網路上拱他接演下一任蜘蛛人角色，歐文也正面回應：「小時候確實幻想過，但那只是夢想，不代表我真的以為會演。」他強調目前更專注於表演，不想被過度預期。從無名少年到備受矚目的新星，歐文以謙遜且犀利的態度，展現個人本色。

Netflix影集《混沌少年時》（Adolescence）播出後引起全球討論。圖／Netflix提供
Netflix影集《混沌少年時》（Adolescence）播出後引起全球討論。圖／Netflix提供
歐文·庫柏。(歐新社資料照片)
歐文·庫柏。(歐新社資料照片)

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